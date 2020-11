El Ayuntamiento promete ahora volcarse con los hosteleros, pero también “con el comercio”

La reunión de hosteleros y responsables políticos municipales se extendió algo más de veinte minutos en el salón de plenos del Ayuntamiento. Manuel Campa y Raquel Ruiz explicaron que el gobierno local no se había cruzado de brazos para atender las reclamaciones de un sector que, admitieron, “mueve la ciudad”. Ruiz, en este sentido, señaló que los miembros del gremio movilizado no tienen que pagar las tasas de terrazas “desde el 4 de noviembre y mientras estén cerrados”. Campa apostilló, sin embargo, que esta medida “solo beneficia a una parte del sector con problemas... y no a todos”. En referencia a las demandas del pequeño comercio. “Tenemos que dar solución a todos”, abundó.

Para llevar a cabo esto, este viernes habrá una reunión en el Ayuntamiento pasada la una del mediodía (después, en todo caso, del Consejo de Gobierno). Están convocados los de “SOS Hostelería” y también los de la Unión de Comerciantes y la Cámara de Comercio. Todos juntos tienen sobre la mesa el diseño conjunto de unas medidas que la alcaldesa, Mariví Monteserín, había apuntado el lunes: “una gran campaña”, bonos, Whatssapp... Los hosteleros movilizados son más partidarios, sin embargo, “de ayudas directas”. Razonan del siguiente modo: están cerrados por orden de la administración sanitaria (están señalados como focos de infecciones de covid). De modo que no pueden trabajar. “Tenemos que recibir compensaciones”, gritaron ayer en el Parche, entre sirenas, cencerros y una cacerola ensordecedora a base de bandejas y papeleras metálicas.

Para empezar a andar, sin embargo, es preciso que el Principado concrete el ritmo del primer paso. “Tenemos las competencias que tenemos y es en ese marco en el que nos podemos mover”, explicó Raquel Ruiz refiriéndose al modo en que está ordenado el pago de tasas al Ayuntamiento. “En 2021 vamos a cambiarlo, pero estamos aún en 2020”, apostilló. Es decir, que el Ayuntamiento se mueve, pero con ciertos límites.

La concentración de ayer de “SOS Hostelería” se desarrolló desde las 11.00 hasta pasadas las 12.30 horas. Contó con empresarios, trabajadores del sector y de las empresas de proveedores. Lo que no contó fue con permiso oficial de la Delegación del Gobierno (se convocó sobre la marcha al término del encuentro del lunes por la mañana; este sí, con autorización). Representan a más de 150 locales de toda la ciudad: de todos los barrios.

La asociación Otea –que no cuenta con representantes en Avilés– ha convocado para mañana jueves (11.00 horas) una nueva concentración de profesionales. En esta ocasión, delante de todos los ayuntamientos de Asturias. En Avilés, en el Parche. “Tenemos que hacernos oír más que nunca”, señala la patronal de la hostelería en sus redes sociales.

“SOS Hostelería” reúne a más de 150 bares, restaurantes y empresas de proveedores

La plataforma “SOS Hostelería” reúne a más de 150 bares, restaurantes y empresas de proveedores de materias primas (bebidas alcohólicas, refrescos y alimentos) de todo el municipio de Avilés. Se han movilizado en cuatro ocasiones y en cada una de las concentraciones han juntado más participantes. No existen, por el momento, de manera jurídica real, aunque está sobre la mesa registrarse de manera oficial. El grupo de empresarios y “obreros del cañero” –como se definieron ellos mismos en el encuentro que tuvieron el lunes– es heterogéneo, pero sus reclamaciones están unificadas: condonación del impuesto de terrazas, de las tasas de agua y basura, mediación municipal entre caseros y arrendatarios para que haya un rebaja en los alquileres, adecuación de terrazas en zonas ganadas a plazas de aparcamiento a cuenta del Ayuntamiento y facilidades para que sus trabajadores cobren el 100 por ciento de los ERTE.

La Ucayc pide “unidad” de todos los sectores y “soluciones extraordinarias” ante la pandemia

La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) tiene “la puerta abierta” para canalizar cualquier petición. “Llevamos trabajando desde que nos anunciaron el cierre”, indican. En tiempos pandémicos, piensan que la mejor vacuna es la “unidad de todos los hosteleros y comerciantes”; plantear proyectos conjuntos desde todos los sectores afectados. De hecho, Rafael Bonilla, representante de hostelería en la Ucayc participa también en “SOS Hostelería” a título personal. “Necesitamos medidas urgentes, no podemos aguantar hasta marzo. Soluciones extraordinarias para problemas extraordinarios”, señala. Solicitan la exención de tasas, al menos mientras se mantengan los locales y establecimientos cerrados, y que la financiación se haga a posteriori, con el remanente. Además, proponen sistemas para inyectar liquidez y una fuerte campaña de marketing navideño.