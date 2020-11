“Una dieta saludable ayudaría a reducir la posibilidad de contagios de covid”

–Lo primero, ¿qué le parece el galardón que le otorga de la Cofradía del Colesterol?

–Es un reconocimiento a muchos años de trabajo en defensa de los sectores de riesgo vascular y sobre todo desde el papel de la dieta mediterránea en la prevención de estas enfermedades. Por lo tanto, es un honor y un orgullo poder recibir este premio.

–La sociedad percibe la dieta mediterránea como el hito de la alimentación saludable...

–El problema que existe con la dieta mediterránea es que a todo el mundo se le llena la boca diciendo lo bueno que es y después, la realidad es otra cosa. Es como redescubrir la sopa de ajo y demostrar con el máximo nivel de evidencia científica que el seguimiento de una dieta mediterránea tradicional ayuda a mejorar todos los factores de riesgo, lo que es más importante reduce las complicaciones cardiovasculares, la incidencia de infarto, de ictus o de muerte y con una eficacia que llega en el estudio que hicimos a una reducción del 30 por ciento, una eficacia similar a los fármacos.

–¿Y cómo comemos?

–Comemos peor de lo que pensamos, pero no se come tan mal. Por ejemplo, en el mundo anglosajón comen fatal. Allí sí que realmente hemos podido poner una pica en Flandes y demostrar que nuestra tradición es óptima para la prevención de enfermedades de todo tipo y explicaría nuestra longevidad.

–¿La dieta mediterránea puede ser beneficiosa contra el coronavirus?

–La enfermedad es infecciosa y, por lo tanto, lo más interesante es no estar en contacto estrecho con una persona que esté infectada y aquí sí que no vale la dieta ni vale ningún tipo de medida salvo la protección. Lo que sí es cierto es la que la dieta ayudaría a mejorar el estado inmunológico y ante la posibilidad de contagiarse se reduciría el impacto en esas personas con mejor alimentados y estilo de vida. Tiene un papel importante pero no crucial. Lo que hay que hacer es evitar el contacto para no contagiarse. Una persona tiene menos probabilidad de infectarse que otra que no tenga una dieta saludable.

–Parte de la gastronomía asturiana es contundente como la fabada, ¿es acorde con la dieta mediterránea?

–Dentro del perfil óptimo de dieta mediterránea habría un tipo de platos como la fabada... y todo esto partiendo de que las legumbres son saludables. es un tema de frecuencia de consumo, y que si tomas mucha cantidad tienes que quemarlo. Hay que añadir la actividad física. Las legumbres es uno de los alimentos que tienen un mayor beneficio sobre la salud. Así que el consumo de las legumbres, bienvenido sea.

–¿Qué opina de la comida rápida?

–Ese es un problema. La cultura mediterránea exige unas premisas que no están muy acordes con nuestro modo de vida actual. Vemos que es importante planificar las comidas y eso algo que se está perdiendo. Si vamos a estar en casa, es más fácil “fast food” mirando la tele y eso es fatal.