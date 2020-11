“No podemos esperar a los remanentes, necesitamos medidas”, claman los profesionales

“Las medidas tienen que ser urgentes e inmediatas, no podemos esperar a los remanentes en marzo”, sostiene José Antonio Álvarez, el gerente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc). Tiene una cosa clara: no quieren ayudas, quieren compensaciones por los cierres. La propuesta que sostienen desde la organización es que se anulen las tasas que gravan los negocios de los hosteleros y de los comerciantes ahora, en plena restricción. Y para que esto no afecte a la recaudación del Ayuntamiento, pide que se destine el dinero del remanente de tesorería que se daría como “ayudas” a los negocios cerrados, porque “hay muchos con el agua al cuello, que no pueden esperar hasta marzo”.