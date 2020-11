Los afectados por la interrupción de las actividades deportivas programadas en las instalaciones municipales de Avilés recibirán en una tarjeta monedero virtual la parte proporcional del precio público que abonaron por ellas. La Fundación Deportiva Municipal ha activado esa tarjeta para facilitar las devoluciones por la interrupción de las actividades por el estado de alarma como consecuencia de la pandemia del covid-19.

En esta tarjeta, que no tiene fecha de caducidad, y a la que se puede acceder a través de la cuenta personal de cada usuario en la web http://www.aviles.es/TSAvilesDeportes/, se les ha abonado la cantidad que les corresponde por los días que no pudieron realizar su actividad, según explicaron ayer desde el Ayuntamiento de Avilés. Se abona a los usuarios la cantidad que les corresponde por los días que no pudieron realizar su actividad, con tres casos posibles para hacerla efectiva.

A quienes se han matriculado en actividades del trimestre octubre-diciembre se les ha restado de la cuota a pagar el acumulado en su tarjeta monedero, y es la cantidad que se les ha girado en la remesa de domiciliación. En el caso de quienes no se han matriculado en actividades del nuevo trimestre pero no piden devolución, pueden hacer uso del importe de su tarjeta monedero para adquirir entradas o bonos, reservas o cualquier otro servicio de la Fundación Deportiva, tanto a través de la web como de forma presencial.

Los usuarios que prefieran la devolución han de solicitarla a través del registro municipal como una devolución más por parte de la FDM.