Las protectoras, al Consorcio: “Hace falta determinación”

Alejandra Mier es la secretaria de la Fundación Protectora de animales del Principado de Asturias. Defiende que la perrera tiene solución y eso, dice, pasa por “más determinación por parte del Consorcio”. Urge una reunión entre los ayuntamientos para “buscar juntos una solución porque si no, seguirá siendo un callejón sin salida. No existe un lugar sin vecinos y siempre va a haber un vecino que se queje. Además estamos hablando de servicios públicos que velan por el bien común y no por intereses particulares. Si hay una solución clara y se toma con determinación y claridad: hay un concurso, una alternativa gana porque cumple con todos los requisitos, si alguien ve algo ilegal que lo denuncie”, manifestó Alejandra Mier, quien destacó además con ironía: “No existe una finca mágica en la que corran unicornios”. Salud Rodríguez Ys es la presidenta de la asociación protectora La Esperanza y mantiene la misma tesis que Mier: “Problemas van a encontrarlos siempre (en relación a los vecinos y sus quejas) pero hay que buscar una solución. Según está todo, nunca va a llegar a ningún sitio, lo veo tan difícil como necesario”, apuntó la presidenta de la asociación felina La Esperanza.

Para Silvia López, presidenta de la protectora Alma Animal, el albergue de animales “es la patata caliente, todos la quieren cerca pero nadie en sus manos”, subraya. “Hace falta determinación y hacer la perrera donde se acuerde, hay que tener una cosa clara: no se puede quedar bien con todo el mundo. Como sigan a este paso, llegaremos al año 2500 y estará sin hacer y los políticos tienen que tomar decisiones, que para eso están”, indicó López. “El Ayuntamiento es el responsable de todos los animales que vagabundean por la calle, es su obligación dar una respuesta”, agregó la presidenta de Alma Animal sobre un asunto pendiente de sucesivas corporaciones locales.

Teresa Díaz es la presidenta de la protectora Animal Feral y anima a los concejos del Consorcio por el albergue de animales a llegar a un acuerdo “pero siempre existe el mismo problema, el terreno”. “Al paso que vamos y como no cambie la situación, va a ser difícil conseguir el albergue de animales”, afirmó Díaz.

El instructor canino Pablo Aranda percibe que el esperado albergue de animales “no va a llegar nunca. Es triste pero es así aunque por ley, Avilés debería tenerlo”.