Aprobadas las medidas para proteger a los más vulnerables, que la oposición ve escasas

“Añadiremos las medidas en las que trabajamos ahora con comercio y hostelería” Mariví Monteserín - Alcaldesa de Avilés

Monteserín incidió en que se incorporan medidas nuevas, como el anunciado servicio a domicilio de cuidado de menores en cuarentena cuyos padres no pueden atenderlos en horario escolar, y se refuerzas otras que funcionan. Un ejemplo: “Ya teníamos medidas de apoyo al pago al alquiler, pero ahora las reforzamos hasta duplicarlas o triplicarlas”, señaló.

El siguiente paso será convocar el consejo pleno, una vez consensuadas las iniciativas económicas y sociales. “Queremos añadir las medidas en las que estamos trabajando con los sectores más impactados en estos últimos días por los cierres de establecimientos, y el cese o la reducción de actividad, como es el caso de los taxistas”, explicó Monteserín, que se marca como plazo este mes para reunir a ese Consejo para poder “sacar las propuestas adelante” cuanto antes.

“Algunas medidas tienen una financiación demasiado escasa” Tania González - Portavoz de Cambia Avilés (CA)

La primera fuerza de la oposición, Cambia Avilés (CA), aplaudió el cierre del documento del CREA Social, pero criticó que “parte de las medidas formen parte ya de la acción social ordinaria del Ayuntamiento”. “Sería necesario hacer una comunicación explícita de cuáles son las de nueva creación. Nos preocupa, además, que la financiación no ha cambiado nada de la anterior reunión a esta, y algunas medidas tienen una aportación demasiado escasa”, apuntó su portavoz, Tania González. Al documento se han incorporado dos nuevas iniciativas de la confluencia, si bien no cuentan por ahora con financiación: la mejora en los cauces de tramitación de las ayudas y la realización de una evaluación del impacto de la violencia de género durante el confinamiento.

“Gran parte de esos 7,2 millones ya formaban parte del presupuesto” Esther Llamazares - Portavoz del Partido Popular

“Esperábamos un resultado distinto de estas comisiones, un trabajo serio y ágil que hace tiempo debería haberse resuelto. Estamos sufriendo la segunda ola de la pandemia y hay muchas cuestiones aún por resolver del primer estado de alarma”, criticó la portavoz del grupo municipal popular, Esther Llamazares. Desde la formación sostienen que en los últimos cuatro meses “ha habido propuestas en las comisiones tanto por parte de las entidades sociales participantes como de los grupos políticos, pero no solo no se han debatido nunca, sino que el propio equipo de gobierno, motu propio, ha determinado lo que debe incluirse o lo que no en el documento final. Gran parte de esos 7,2 millones ya formaban parte de los presupuestos aprobados para este ejercicio”, protestó Llamazares.

“Se engorda con medidas precovid la mesa social para la reactivación” Sharon Calderón-Gordo - Concejala de Ciudadanos

También desde Ciudadanos lamentaron “la falta de nuevas propuestas en la mesa social para la reactivación, que se engorda con medidas precovid”. La concejala Sharon Calderón-Gordo cuestionó la “escasa” dotación presupuestaria para el capítulo de voluntariado. “Todas las medidas, las que ya estaban en marcha y las que se pondrán, son bienvenidas, pero cada una de ellas tiene su lugar y el CREA social tiene que ser el lugar donde se tengan nuevas ideas y no donde recordemos las que ya tuvimos”, dijo. Se refirió, por ejemplo, a las actividades extraescolares y los Talleres Infantiles TIA o el programa “Housing First” para los sin techo.

Especialmente incisiva fue en sus declaraciones la portavoz de Vox Avilés, Arancha Martínez Riola: “La dinámica de trabajo es caótica y los documentos inconcretos. Las medidas no son innovadoras, no se adaptan para nada a la situación de emergencia del covid y no se ha tenido en cuenta las opiniones de los grupos. Ha sido un desastre, no se aporta nada novedoso. Para eso no tiene sentido una comisión”, sentenció.

“Ha sido un desastre, no se aporta nada novedoso, no tiene sentido la comisión” Arancha Martínez Riola - Portavoz de Vox Avilés

Sindicatos y organizaciones sociales celebran el plan: “Es un documento vivo que llega a todos”

Los sindicatos y organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa Social del Consejo de Reactivación Económica de Avilés (CREA) celebraron ayer la firma del acuerdo, “un documento vivo y que llega a todos, no deja a nadie fuera”. “Por fin se ha cerrado”, coincidieron.

Para Evelia Muñiz Menéndez, secretaria de Política Social de CC OO, las medidas acordadas sí que están adaptadas a las situaciones derivadas del covid-19. “Hay medidas covid y otros programas que ya estaban en marcha y que tienen que seguir adelante reforzados”, apuntó. Sobre las críticas de la oposición, señaló: “No pueden pretender que se desglose el número de equipos que se dieron para paliar la brecha digital o el número de pisos disponibles para alojar a familias. Todo eso son cuestiones técnicas. ¿Piden medidas innovadoras? Lo que importa es que protegen a todos los sectores de la población y que las ayudas lleguen cuanto antes. Esto no es un Pleno”, señaló.

Mercedes García, de la UGT, sostiene que “el documento está bien elaborado y es vivo, adaptable a las circunstancias que nos vayamos encontrando”. “La realidad es cambiante. Hay que empezar a trabajar ya, sin demoras con debates a nivel programático. La ciudadanía nos pide soluciones rápidas. Muchas de las 60 medidas ya funcionan bien y alivian. Se trata de convertir esos alivios en soluciones que se adapten a la realidad. Es un punto de partida”, añadió.

“Las propuestas que se recogen responden a las necesidades que hemos visto en los últimos meses, es un buen documento para trabajar y es posible que se tengan que ir incorporando nuevas medidas. Prácticamente todo lo que hemos planteado, está recogido”, apuntó Maite Díaz Campomanes, coordinadora local de Cruz Roja. Sonia Artime, de Cáritas, señaló que “todo lo que se recoge es positivo y necesario”. “ Habrá que ir adaptando las ayudas según avancen los acontecimientos. En el fondo, todos estamos de acuerdo”, concluyó.