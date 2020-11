“El Gobierno regional nos desprecia”, se quejan los vecinos de Cardo

Los vecinos de Cardo no se rinden y van a seguir batallando para que la subestación eléctrica no se instale en la zona. Tras las declaraciones del consejero de Industria, Enrique Fernández, el martes en la Junta General del Principado que justificó la infraestructura para garantizar el suministro eléctrico a la industria, los vecinos son tajantes: “El Gobierno regional nos desprecia. No nos da información”.