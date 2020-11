Saint-Gobain tranquiliza: no hay intención de reducir más la actividad en España

Chalendar y Benoit Bizan, el director general del grupo, explicaron a los representantes sindicales que el gobierno de la compañía es tan volátil como el devenir de los mercados. Señalaron las particularidades del negocio del Sekurit (la fabricación de vidrios para vehículos): no puede funcionar autónomamente de país en país. “Desde CC OO, preguntamos al experto de Syndex –una consultora de la Convención– sobre la situación que está atravesando el Sekurit Avilés, su respuesta es que no se pone en duda que los datos técnicos y de producción son buenos, pero los productos que se fabrican son de poco valor añadido y los costes elevados, lo que podría poner en riesgo, aunque no a corto plazo, la actividad de Sekurit en Avilés. A esto hay que sumar la incertidumbre sobre el futuro del sector de la movilidad. En cualquier caso, opina que Saint-Gobain tiene que definir su estrategia, y si el mercado demanda productos de valor añadido bajo, tendrá que adaptarse a esa situación para competir en ese mercado, y pone como ejemplo la automatización de la fabricación de laterales en Arbós”.

Vehículo eléctrico

La Convención sobre el Diálogo Social sirvió también para analizar la situación en el centro operativo de Kénitra, en Marruecos. Los sindicalistas avilesinos ven en la planta del Magreb la causante de la debilidad de la fábrica de La Maruca. Ilustran la reorganización activa con un ejemplo: “Visten un santo para desvestir a otro”; se han llevado a África los parabrisas más sencillos (utilitarios) reduciendo así la operatividad de las instalaciones avilesinas. “No obstante, la fábrica de Avilés no está en riesgo y es competitiva, solo presenta algún problema de costes”, analizan desde CC OO tras su participación hace unos días en la citada convención. Otra de las esperanzas a las que se va a amarrar la planta de Saint-Gobain Cristalería es el desarrollo del mercado de los vehículos eléctricos.

La sociedad Saint-Gobain Cristalería, principal filial de la multinacional en España, aumentó en casi cuatro millones sus resultados económicos del año 2019 con respecto al ejercicio anterior, sin embargo, sufrió una caída de un 2,3 por ciento en el mismo período de tiempo en el apartado contable llamado “cifra de negocio”.