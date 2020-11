La diputada del PP Reyes Fernández Hurlé anunció ayer en Avilés la presentación de una proposición no de ley para instar al Principado a abrir las cafeterías de los institutos “al mismo tiempo que el resto de la hostelería”. Los populares denunciaron el “sangrante abandono” que sufre este sector “ya que las cafeterías de los institutos asturianos llevan cerradas desde el 12 de marzo”, apuntó Hurlé. Los populares aseguran no entender el papel del presidente Adrián Barbón “por no haber dejado abrir a las cafeterías de institutos mientras el resto sí han estado abiertas. Pedimos el mismo trato”, reclamó Fernández Hurlé en compañía de la portavoz municipal y el presidente del PP avilesino, Esther Llamazares y Pedro de Rueda.