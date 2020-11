Cuatro mil denuncias desde marzo por incumplimientos del estado de alarma

Desde la Jefatura de Policía Local de Avilés sí reconocen que en los últimos meses han “intervenido, disuelto y denunciado” pequeños grupos en algunas plazas y parques de la ciudad “pero nada comparable, ni de lejos, a esas grandes concentraciones que hemos visto en otros lugares”. Antes del covid, sostienen los agentes, la coordinación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad “era ya muy buena” y estas circunstancias la han reforzado aún más. Por áreas, estas que siguen han sido las grandes intervenciones de la Policía Local de Avilés desde el primer estado de alarma, en marzo, hasta esta misma semana.

Alcohol en la calle

Se han disuelto pequeños grupos reunidos en parques y plazas, pero sin grandes concentraciones, observan los agentes. El último fue este miércoles. Agentes de la Policía Local de Avilés detectaron en el turno de la tarde a un grupo de 36 personas reunidas, sin mantener la distancia de seguridad y consumiendo alcohol en el exterior del pabellón de exposiciones de la Magdalena. Fueron propuestos para sanción aquellos que se encontraban incumpliendo las normas sanitarias decretadas por el Principado de Asturias.

Robos

Los confinamientos no cabe duda alguna que influyen en una evolución a la baja en algún tipo delictivo como pueden ser los robos o los hurtos al limitarse la movilidad, detallan desde la Jefatura de Policía Local de Avilés.

Delitos de tráfico

Las intervenciones de la Policía Local de Avilés en delitos contra la seguridad vial en lo que va de año suman 190. De ellas, más de la mitad se corresponden con automovilistas que se pusieron al volante pese a superar la tasa de alcohol permitida. Fueron 105 los detenidos e imputados por vía penal desde marzo por esta razón. Hubo otros diez casos de conducción temeraria y tres conductores más fueron incluidos en este mismo capítulo por circular bajo la influencia de drogas tóxicas o sustancias estupefacientes. Por su negativa a someterse a las pruebas correspondientes fueron arrestados nueve automovilistas.

La ausencia de permiso o la retirada de puntos también concentran una buena parte de los delitos contra la seguridad vial registrados en Avilés desde marzo.

En los seis meses transcurridos desde la declaración del primer estado de la alarma, fueron interceptadas dieciséis personas por conducir sin permiso por pérdida total de puntos; trece más fueron detenidas por circular sin permiso tras haberles sido retirado por sentencia judicial; treinta y tres conductores más desafiaron el código de circulación al ponerse al volante sin haber obtenido nunca el permiso correspondiente, acción que está tipificada como delito aun no habiendo realizado maniobras antirreglamentarias.

Alcoholemias durante el último confinamiento

Durante el estado de alarma declarado en el mes de marzo y que duró hasta el día 21 de junio no se realizaron apenas controles de este tipo, si bien en los últimos tres años los agentes del cuerpo local han aumentado, señalan, “muy significativamente” el número de intervenciones tanto para detectar el consumo de bebidas alcohólicas como de otro tipo de sustancias y eso trae como consecuencia más infracciones declaradas “pero no tiene por qué traducirse en que ahora se beba más y se coja más el coche en ese estado”, aclaran pues, a su modo de ver, “la sociedad está cada vez mas concienciada de lo que puede suponer conducir bajo el efecto del alcohol u otras drogas”.

Violencia de género

La Policía Local de Avilés sigue prestando en los sucesivos estados de alarma el mismo servicio y la misma atención a las víctimas cuya protección tiene encomendada. En ese aspecto no se detrajo ni un solo efectivo para otras tareas, aclaran. No existen datos sobre repuntes, pero es conocido que en Avilés 130 mujeres cuentan con protección policial. De ellas, 119 tienen orden o medidas de protección judicial y las once restantes están a la espera de sentencia o han finalizado recientemente la medida, aunque son protegidas igualmente por agentes de la Policía Nacional o Local.

Acciones de formación específica

La formación policial es continua y tanto el Ayuntamiento como de la Escuela de Seguridad Pública del Principado cuentan con un plan formativo anual.

Coordinación entre fuerzas

La coordinación policial en Avilés (Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local) “era ya muy buena y las circunstancias derivadas de la pandemia de covid-19 la ha reforzado aún más”, sostienen fuentes del cuerpo local. Los apercibimientos por incumplimientos de normativa anticovid es tarea prioritaria para los agentes. “Estamos hablando de la protección de la salud y la Policía Local se dedica a ello con una alta implicación”, detallan los agentes.