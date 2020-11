La falta de aparcamiento trae de cabeza a los vecinos de Versalles, según denuncia la formación Vox Avilés, donde dicen estar recibiendo "numerosas quejas de vecinos y comerciantes de las calles de La Paz, la Amistad y Pelayo por la modificación del sentido del tráfico a sentido único y la drástica reducción de aparcamiento en el barrio". "Parece que nadie se plantea las consecuencias reales de la constante retirada de plazas de aparcamiento en un barrio donde el 80% de los edificios carecen de garaje", protesta la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola.

La concejala critica que “el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta la imposibilidad de los vecinos de aparcar en garajes privados ya que estos sencillamente no existen, a la vez que parece que en el equipo de gobierno municipal no se han planteado que la estrechez de la calzada impide por ejemplo el estacionamiento de ambulancias en doble fila para asistir a enfermos".

"No entendemos el empeño de este Ayuntamiento por reducir las plazas de aparcamiento. Cuando construyes una ciudad inaccesible en vehículo, la gente se acaba marchando a consumir a lugares donde si que hay aparcamiento o directamente pasa de largo. En un momento tan delicado para la hostelería y comercio es una irresponsabilidad que se pretenda aislar aún más del tráfico rodado a un barrio que ya está sufriendo los devastadores efectos de la crisis con el cierre de casi todos sus negocios y la caída demográfica añadida a los nuevos modelos de consumo. Esta dificultad en el acceso de vehículos rodados supondrá la puntilla para todos los pequeños negocios que luchan por sobrevivir día a día y que si los constantes parones de actividad y empeño por aislar del trafico rodado continúan, acabarán por bajar la persiana definitivamente”, concluye la concejala y portavoz de Vox.