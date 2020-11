Los enfermeros de Villalegre, contra el nuevo “call center”: ”No podemos más”

Según explica uno de los enfermeros afectados, “como las líneas telefónicas están colapsadas porque es un sistema anticuado se han inventado un ‘call center’, donde remiten las llamadas que el centro de salud no alcanza a coger”. Ese recién creado organismo, compuesto en su mayoría por administrativos, se encarga de elaborar una lista de pacientes que envía al centro de salud para que los enfermeros devuelvan la llamada y concierten una cita con el profesional adecuado; la denominada “agenda no demorable”. “Como si fuera un triaje, pero sin regular y por vía telefónica”, protestan.

El problema no viene solo de la sobrecarga de trabajo que supone para los profesionales – en Villalegre, por ejemplo, hay nueve enfermeros con un cupo de alrededor de 1.600 pacientes cada uno–, sino que además, no tienen formación para ello: “Se nos pide que actuemos de filtro para una demanda estrictamente médica”, reclaman.

Además, deja a uno de los profesionales totalmente inoperativo durante el día. Es decir, que hay ocho enfermeros para hacer PCRs, seguimientos de enfermos crónicos  – hay casos que se hace por teléfono y otros presencialmente –, de los positivos en covid y convivientes, test rápidos, visitas a los domicilios, triajes a la puerta de los centros de salud, “circuitos respiratorios”, extracciones de sangre para analíticas y recepción de muestras y la campaña de vacunación de la gripe, que acaba de comenzar.

Y a los pacientes a los que no le de tiempo a llamar y remitir al “profesional perdido”, se suman a la lista del día de los enfermeros, como un cometido más a cumplir: “La gente no entiende que estamos saturados. Que encima somos los que más expuestos estamos y que no podemos más”, reclama uno de los profesionales indignados. A su demanda, también se suma el centro de Sabugo, que formalizará hoy su reclamación, coincidiendo con la puesta el marcha del mismo sistema; los dos únicos lugares del Área Sanitaria III.

Escasez de material

Para la entrada a cualquier domicilio, o prestar cualquier servicio, los enfermeros llevan puestos los Equipos de Protección Individual (los EPIs), con doble mascarilla, como sistema de seguridad: “No sabemos a qué atenernos cuando vemos a un paciente”. Sin embargo, el otro día uno de los enfermeros recepcionó un paquete de FPP2 sin la etiqueta de homologación: “Si se contagia el personal sanitario, no hay más recambios”, protestan.