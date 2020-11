La música que todavía se puede tocar: así trabajan los concertistas, profesores y lutieres asturianos en plena pandemia

“Son pocos los espectadores, pero están ahí delante de ti, detrás de sus mascarillas. En silencio absoluto, sin una tos, sin un caramelo desenvuelto”, añade la concertista avilesina con “The Butterfly Effect” recién cocinado, un disco que cuenta con una pieza –“Dues peces per a piano”, de Joan Magrané– nominada en los Grammy latinos. Mañana se sabrá si vence. La ceremonia es Miami. El año 2020 está siendo el de música congelada.

La situación de los profesionales de la música clásica es singular. “Los que damos clase, podemos seguir haciéndolo, pero con las limitaciones de seguridad, es decir, sin tocarnos. La enseñanza de la música requiere alguien que toque y alguien que escuche y que lo haga con pericia, es decir, que sepa lo que hace: Para aprender música te tienen que mirar, no sólo mirar tú, por eso es bueno tener un profesor y no un vídeo de Youtube”, bromea Lage.

Lo que le pasa a Roberto Jardón, uno de los más afamados lutieres del país, es más singular todavía: “Resulta que puedo reparar un violín, pero no puedo vender cuerdas o un estuche. En eso no somos esenciales”, se lamenta el avilesino con taller y tienda a un paso del Conservatorio “Julián Orbón”. “Vienen a verme a concertistas y lo hacen con un permiso especial. Tienen que demostrar que el violín es su herramienta de trabajo. Los estudiantes del Conservatorio, sin embargo, ellos no pueden comprar el instrumento. En ese punto no son esenciales”, se lamenta el artesano. “Claro que he bajado. Mi mejor momento es este: el otoño; entre que comienza el curso y la Navidad”, certifica el lutier.

“Aprender no ha cambiado. Lo que ha cambiado es enseñar: hay que acomodarse a la situación”, explica Lage. Como el virus ha erradicado el sentido del tacto, todo se ha vuelto imágenes proyectadas. “Le tienes que decir al alumno dónde poner el dedo en la cuerda, pero ya no puedes. Ahora se lo muestras con la tablet”, dice el profesor. Las nuevas tecnologías también pueden ser aliadas. “Pero el problema mayor es el incentivo. Uno toca para que le escuchen. Si no hay un concierto en el calendario uno pierde el incentivo”, verbaliza. Así es que en Los Adioses, la escuela avilesina en la que imparte clases de coro, idearon videoclips y otros proyectos en la red. “Si no podemos preparar un concierto, nos conformamos con una pequeña producción”, señala el profesor. “Es necesario buscar un objetivo a corto plazo”, apostilla.

“Aprender no ha cambiado. Lo que ha cambiado es enseñar", asegura José Antonio Lage

Noelia Rodiles está también acomodándose a la situación pandémica. “Si estoy sola en el escenario puedo tocar sin mascarilla. Si hago algún dúo, pues no. No se reparten los programas de mano, pero eso trae una cosa buena: te da oportunidad de hablar con el público”, dice. Los programadores han ideado opciones para suplir la ausencia de los programas: “Hay sitios en donde los proyectan contra una de las paredes, en otros lo ofrecen por medio de un código QR”. El caso es que el espectador se entere de que la pieza que suena es de Beethoven o de Schubert. Los conciertos de Rodiles, pues, se han hecho más didácticos.

La limpieza, la profilaxis, han llegado para quedarse. Lo dicen los tres profesionales de la música: Lage, Jardón y Rodiles. Otra cosa es lo que determinen las autoridades regionales. El presidente del Principado, Adrián Barbón, dijo el 14 de octubre: “Se ha visto que ahí [en las actividades culturales] no hay brotes. No están surgiendo brotes en ese tipo de actividades. Y por eso no se adoptan medidas restrictivas”. El 2 de noviembre, sin embargo, se cerraron los teatros y salas de conciertos sin que entre medias hubiera sucedido nada que hiciera necesario el cambio de criterio. Los músicos están en el mundo y así, con esa naturaleza, son conscientes de que, como dice Lage, “mucha gente tiene mucho susto”. Todos esperan a que el tiempo se recomponga. Y mientras eso llega o no llega, todos se mueven como pueden para seguir tocando cuando no se puede tocar.