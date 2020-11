“Barbón tiene que salir de las faldas de Sánchez”, reclama el comité de Alu Ibérica

“Debería tener claro que esto no se va a solucionar por la vía judicial, no a corto plazo. Si hemos iniciado este camino es porque los políticos no nos han dejado otra opción”, se lamentó el representante de los trabajadores en clara referencia a dos querellas presentadas por lo penal y por lo social contra Alcoa y sus sucesoras (Parter Capital y Grupo Industrial Riesgo) y a una denuncia que está sobre la mesa de la Fiscalía Anticorrupción de España.

Respecto a la subvención de la Xunta de Galicia a Alu Ibérica de La Coruña, De la Uz recordó que la administración gallega ya había concedido partidas para el cambio del sistema energético “cuando Alcoa era la propietaria y también cuando Parter estuvo al frente”. Lo que tiene que hacer Riesgo es equiparar la fábrica gallega a la avilesina, que lleva veinte años sin gas.