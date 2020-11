Natalia Cooper, la avilesina que pone cara a la polémica campaña de Ayuso

En el cartel, la imagen de la avilesina va acompañada de la frase “Reunión familiar sin protección = enterrar a tu abuela” y un ataúd con un ramo de flores. “Soy actriz, hago publicidad y me han encargado esta campaña, no sabes como va a quedar, la idea está ahí, puede compartirse o no, pero no es mi papel hacerlo”, señaló la también modelo ayer a LA NUEVA ESPAÑA.

El anuncio en el que participa la avilesina, en formato audiovisual, muestra una reunión familiar en la que nadie lleva mascarilla. Esa encuentro es el entierro de su abuela. Y el personaje de la actriz avilesina comenta: “¿Cuidado con las reuniones familiares? Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero, igual que mi abuela que esta es la última reunión en la que estará. El otro día le contagié el covid y la enterramos hoy”. Ese anuncio, que se puede ver a través de Youtube, se ha titulado “Extrema la preocupación en cada reunión familiar para que no sea la última de tu abuela”

Gran campaña en los medios de comunicación de la Comunidad de Madrid para concienciar del COVID y las consecuencias de su contagio. Bravo ⁦@IdiazAyuso⁩ ! pic.twitter.com/G3szP3hSvG — Daniel Portero (@daniel_portero) 17 de noviembre de 2020

“Son spots muy duros los que vienen”, advirtió Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid el pasado lunes cuando presentó la campaña y realizó un llamamiento a la responsabilidad de los madrileños para frenar el avance de los contagios en una de las autonomías más castigadas por el virus. Otros mensajes que forman parte de esta campaña, principalmente dirigida a los jóvenes cuenta con lemas como “Esta ronda de chupitos tumba a tu abuelo. Si te saltas las medidas, lo paga quien más quieres”, “Si vas de fiesta, la próxima estación puede ser el tanatorio” o “La primera en caer si sales de fiesta es tu mejor amiga”.

La polémica ha saltado en las redes sociales a cuenta de esta impactante campaña. Los jóvenes madrileños han replicado a la Comunidad de Madrid que no les criminalice y a cambio han solicitado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que la solución para evitar el aumento de los contagios de coronavirus pasaría por mejorar el transporte público con más autobuses y más metros con el fin de que no haya aglomeraciones.

Los carteles como en el que figura la imagen de la actriz avilesina Natalia Cooper cuentan con un código Qr para que los madrileños puedan acceder a la información que dispone la Comunidad de Madrid sobre el coronavirus y su impacto. La web a la que accede incluye mapas, estadísticas, datos de servicio público y medidas puestas en marcha por el Gobierno de Ayuso.