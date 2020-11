El Puerto pierde en un año un millón de toneladas de tráficos por el covid-19

El puerto local cerró el ejercicio anterior con un movimiento de 5.146.027 toneladas y preveía inicialmente rondar los 4,9 en 2020. Desde 2010, la horquilla viene oscilando entre los 4,5 y los 5,1 millones de toneladas. Este 2020 se retrocede a cifras que parecían ya lejanas y a años luz de aquel 1972, el mejor año en cuanto a tráficos en la historia del puerto avilesino, con 6,87 millones de toneladas movidas. El peor fue 1988, cuando el listón se desplomó hasta los tres millones. La pasada primavera, en los primeros meses de confinamiento, los gestores portuarios bajaron su previsión hasta los 4,4 millones, lo que conllevó cambios en el plan bianual de inversiones.

“El comportamiento ha sido peor del esperado, sobre todo en los tráficos siderúrgicos, aunque casi todos se resienten”, añadió Rodríguez Vega. La caída de los tráficos por el descenso de la actividad siderúrgica se percibió ya en los muelles locales antes del estallido de la crisis sanitaria. Los muelles de Arcelor habían movido en el primer trimestre del año 130.223 toneladas, un 45% menos que en el mismo periodo de 2019.

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre pasaron por los muelles locales 3.405.050 toneladas de graneles y mercancías. En el mismo periodo de 2019, se habían superado ya los 4,3 millones. El descenso en los tráficos en lo que va de año se acerca ya al 22%. Y la peor parte se la sigue llevando la mercancía general, a la que pertenecen los tráficos siderúrgicos. No alcanzan las 742.000 toneladas, cuando hace un año se habían superado los 1,3 millones. Son 617.361 toneladas menos y más de medio millón son tráficos siderúrgicos perdidos. Los graneles sólidos han caído un 45% (se quedan en dos millones de toneladas) y un 6,87% los líquidos (556.672).

Pese a estos descensos acusados, en el Puerto de Avilés aseguran que el plan de inversiones no corre peligro y no se entrará en 2021 en pérdidas. De momento, no hay peligro. Si el estancamiento se prolonga, “veremos”. Por lo pronto, en la Autoridad Portuaria ya estiman que en 2021 no se recuperará el nivel de tráficos previo al covid. No se espera volver a la senda de los 5 millones hasta 2022.

Luz verde de la Autoridad Portuaria al centro de formación de buceo en el muelle pesquero. El Consejo del Puerto, que se reunió ayer por medios telemáticos, acordó otorgar concesión administrativa a la empresa Kraken SL para ocupar la nave contigua a la antigua rula, en el muelle pesquero. Como adelantó este periódico, tres socios avilesinos quieren poner en marcha en esa zona un centro de formación de buceo recreativo y profesional. La inversión ronda los 200.000 euros y permitirá convertir una nave degradada del puerto local en un centro formativo vinculado a actividades marítimas. Por otra parte, esta misma semana se retomará la construcción del edificio de servicios portuarios de la margen derecha de la ría. El Consejo de administración del Puerto acordó el pasado agosto suspender las obras para modificar el proyecto inicial, tras haber detectado la firma adjudicataria la necesidad de cambiar una serie de partidas para el correcto desarrollo de los trabajos. La obra se adjudicó el pasado diciembre a la UTE formada por las empresas Taller de Urbanismo e Ingeniería SL y Guamar SA en 895.565 euros (IVA no incluido), con un plazo de ejecución de nueves meses. Una vez tramitado ya el proyecto modificado, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria acordó ayer su aprobación y el levantamiento de la suspensión temporal de las obras, que está previsto se retomen esta misma semana.