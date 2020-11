Educación descarta impartir formación en el antiguo centro de FP de Valliniello

El viejo instituto de Valliniello está completamente desvalijado como consecuencia de los saqueos que viene sufriendo desde que quedó sin actividad en la primavera de 2019, cuando salieron de él los alumnos de Conservación y Restauración de la Escuela Superior de Artes, desde entonces en la nueva sede próxima al Centro Niemeyer. Esta situación trae de cabeza a los vecinos del barrio, que desde entonces vienen urgiendo medidas para acabar con los robos y para frenar el deterioro de un inmueble en el que se formaron miles de avilesinos antes de que el centro de la calle Marqués de Suances concentrara los estudios.

El edificio quedó totalmente abandonado a su suerte con el cese de la actividad. Sin vigilancia ni control, ha acabado devorado por los cacos y en la Consejería de Educación no tienen ningún plan para el inmueble más allá de su cesión al Ayuntamiento avilesino. Pero el gobierno local no está dispuesto a asumir la cesión en las condiciones actuales. “La aceptaremos siempre y cuando el edificio esté libre de cargas y con buen estado de mantenimiento. Hasta que no esté así, no vamos a aceptar la cesión”, reconocieron desde el gobierno avilesino.

Integrantes del equipo de gobierno y técnicos municipales han realizado en los últimos meses varias visitas a las instalaciones y desde el área de Promoción Económica se analizan opciones de uso a medio plazo. Una idea es, bien directamente, bien a través de terceros, habilitar espacios para emprendedores (laboratorios, talleres...) para la instalación de “spin-off”, iniciativas empresariales promovidas por miembros de la comunidad universitaria o de empresas con la investigación aplicada como base.