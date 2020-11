Silencio. Solo silencio. Arrastrar una silla en el aula no genera ningún chirrido, ni ruido y eso hace mucho más agradables las entradas y salidas de clase. Varios colegios de la comarca forran las patas de las sillas –algunos incluso las mesas–con pelotas de tenis. Ese simple y barato sistema “tiene más ventajas de las que se pueden pensar”, afirma Natalia Fernández, profesora de Inglés del colegio Castillo Gauzón de Raíces, donde la protección de sillas y mesas abarca todas las aulas del centro. “Las pelotas de tenis permiten amortiguar el ruido, es una buena opción estética, permite a las sillas resbalar mejor, el suelo no queda marcado y ayuda a los niños con Tea (Trastorno del espectro autista)”, añade Fernández, que juega a padel y hace ahora cuatro años decidió reciclar las pelotas que ya no servían para el deporte y usarlas en su centro.