Vitamina para trabajar mejor

Nuria Pérez, técnico en análisis y control, trabajó durante once años en un laboratorio farmacéutico. La anterior crisis, la financiera de 2008, la llevó a un ERTE, primero, y a decidir cambiar de rumbo laboral después. Apostó por reinventarse y pasó de la biotecnología a la emprendeduría. Decidió importar a Asturias una idea que ya estaba muy extendida en los países nórdicos y que hace tres años, cuando optó por montar su propio negocio, empezaba a estilarse en las grandes ciudades españolas: facilitar el bienestar laboral ayudando a las empresas a fomentar hábitos saludables entre sus trabajadores. “Vi en esto una salida de negocio, en Asturias nadie se dedicaba a ello, y decidí reinventarme”, explica.

Los hábitos de vida saludables, tanto desde el punto de vista de la nutrición como del deporte, son un motor para aumentar la productividad de las empresas, según recogen varios estudios recientes. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que una nutrición inadecuada puede llegar a traducirse en un descenso de la productividad de hasta un 20%. Cada vez son más las empresas que promueven hábitos saludables entre sus empleados y que recurren a empresas como la de la castrillonense Nuria Pérez.

“Los trabajadores ganan en calidad de vida y la empresa mejora su productividad”, explica Pérez

“Ofrecemos fruta en las oficinas y alimentos saludables, para que los trabajadores tengan la posibilidad de consumir fruta en los descansos. La empresa, el lugar de trabajo, es el espacio perfecto para fomentar hábitos saludables. Pero generar una cultura de bienestar tiene que ser un compromiso de todos, tanto de la dirección de la empresa como de los empleados. De nada sirve que el empresario quiera implementarla si los trabajadores no ponen de su parte, y viceversa. Es importante que haya un compromiso sólido”, expone la emprendedora.

Oferta a las empresas fruta, frutos secos, zumos, sándwich, ensaladas... Alimentación saludable con la fruta como bocado principal. “Cuando voy a las empresas que me dicen que soy una influencer de la fruta. ‘Yo no comía fruta, pero desde que la tengo aquí en la empresa también la consumo en casa’, me han dicho algunos. Cuando escucho esas cosas me llena de alegría porque ese es el objetivo, que los hábitos que se adquieren en la oficina se trasladen al día a día. De nada sirve tomar fruta en la oficina si llegas a casa y te comes un donut”, prosigue.

Los trabajadores sanos enferman menos, lo que se traduce en menos bajas laborales y también menos costes para la empresa. “Por cada euro invertido en salud, la empresa tiene un retorno de entre 2,5 y 2,8 euros a largo plazo. En esto ganamos todos”, subraya Pérez.

Con sede en Piedras Blancas, Castrillón, Take Fruit sirve sus cestas saludables a empresas de todo el territorio nacional. La empresa es Nuria. Tuvo que renunciar a su único empleado por la crisis actual, cuando sus previsiones apuntaban a dos contrataciones más. “Ahora lo más importante es sobrevivir y saltar este charco. Cuando se supere, daremos empleabilidad”, asegura.

La emprendedora agradece a la entidad cameral el galardón, que se entregará en una fecha aún por fijar. “El premio da visibilidad a la empresa y a lo que hacemos, que no es más que facilitar el bienestar laboral. Y es también un reconocimiento al sacrificio y al esfuerzo de los emprendedores. La nuestra es una tarea muy complicada””, concluye “la influencer de la fruta”.