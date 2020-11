Un repartidor de un local de comida rápida del centro de la ciudad resultó arrollado por un turismo ayer por la noche en el cruce de las calles José Manuel Pedregal y José Cueto. El motorista, un vecino de Avilés de 22 años, quedó tirado en el suelo, donde recibió las primeras asistencias. El vehículo era conducido por un vecinos de Avilés de 23 años y, según las primeras investigaciones, todo apunta a que el conductor del turismo no respetó la señalización de ceda el paso existente en la citada intersección colisionando contra el conductor de la motocicleta.

Además, y dentro del control de las medidas sanitarias frente al covid-19, durante la jornada del viernes fueron identificadas 142 personas en Avilés, siendo propuestas para sanción 15 personas por no hacer uso de la mascarilla, 22 por no respetar el “toque de queda”, y 6 por no respetar la limitación del cierre perimetral.

Igualmente, en el trascurso de un punto de control en la zona de Villalegre fue denunciado en vía administrativa un conductor por hacerlo con una tasa de alcohol en aire espirado de 0,68 y 0,63 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.