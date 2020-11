“Corvera seguirá progresando, no existe virus que nos deje sin futuro”

–Gobierna con mayoría absoluta y ha conseguido aprobar las cuentas por unanimidad...

–Detrás de la aprobación del presupuesto, hay un trabajo muy importante de asesoramiento de los técnicos, de los concejales del grupo municipal. También hay que agradecer a los grupos de la oposición su buena predisposición para aprobar los presupuestos. Hemos sido capaces de comprender que teníamos dejar de lado las posibles diferencias, para reforzar lo que nos une, que es lo mejor para Corvera. Lo reconozco, lo valoro y lo agradezco.

–¿Se debería tomar como ejemplo este acuerdo en los presupuestos del Parlamento?

–Me parece muy vanidoso que nadie tome como ejemplo Corvera. Independientemente de los debates políticos en España y Asturias, me gustaría que hubiese presupuesto porque son las herramientas para que los gobiernos sean más fuertes para resolver los problemas de la ciudadanía. Para superar esta crisis es mejor con presupuesto.

–¿Cómo ha sido la elaboración de los presupuestos teniendo en cuenta la situación más anómala de los últimos tiempos?

–Es una situación extraordinaria y singular. Tenemos unas pautas sobre las que construir las cuentas y eso no ha cambiado: mirar primero el techo de ingresos y gestionamos las cuentas del Ayuntamiento como las de una casa, no gastamos lo que no tenemos. Este año tenemos menores ingresos y recursos motivados por la crisis y porque hemos congelado impuestos. Eso nos obliga a ser más exigentes con los gastos y eliminar lo superfluo y centrarnos en lo prioritario, seguir teniendo un presupuesto con un sello de calidad y excelencia en inversión social. Nos negábamos a que la cultura y el deporte pagaran la crisis y nos rebelamos e incrementamos esas partidas en un 10 por ciento. Tenemos un plan de inversiones de 870.000 euros. En otros ejercicios había más dinero para destinar a inversiones, lo compensaremos con el remanente, que por fin podemos utilizarlo.

–Las cuentas buscan paliar las consecuencias de la crisis, ¿no es así?

–Lo prioritario es ayudar a la economía local y a las familias más vulnerables para afrontar la crisis.

–Concrete.

–La inversión en economía local es 364.750 euros. Además habrá exención a tasas de terrazas y mercados en 2021, el programa Reactívate, ayudas al taxi, plan para incentivar el comercio, que ya hicimos este año y seguiremos hasta Navidad y en 2021. También habrá ayudas a emprendedores. En la parte social, dedicaremos inversiones al refuerzo becas, a ayudar a paliar la pobreza infantil, apoyos a la compra alimentos, menús diarios, ayudas a los menores vulnerables con equipamiento escolar y un nuevo plan para ayudar a las familias. Las rentas altas no necesitan ayuda, y las bajas ya tienen su canal de ayudas pero han surgido nuevas necesidades y destinaremos 30.000 euros para las rentas medidas para ayudas al alquiler o hipoteca de vivienda.

–Este presupuesto es posible por unas cuentas saneadas.

–Ese estado de cuentas responde a un trabajo. Cuando era concejal de Hacienda teníamos una deuda de tres millones de euros y llegamos a pagar 1.700 euros al día. En mi primer presupuesto con José Luis Vega de alcalde destinamos solo 12.000 euros a inversiones, era real y no inflado. Ese dinero se destina ahora a protección social, para nuestros vecinos. Cuando había deuda, el dinero iba para los bancos, ahora va a las personas.

–Avilés está cerrado perimetralmente, ¿de qué manera le afecta a los vecinos de Corvera?

–Al comercio local de Las Vegas le está afectando bastante y al de Villalegre también, hay comercios que se nutren de vecinos de Corvera y de Avilés y viceversa, por eso planteamos que esa relación personal y económica sirviera no solo para incluir a Corvera con Avilés sino con la comarca.

–Volviendo a las cuentas, habla de una pérdida de ingresos. ¿Prevé recuperarlos a futuro teniendo en cuenta la crisis económica?

–No quiero pecar de ingenuidad, pero quiero ser optimista. Este país ha superado dos pandemias, dos guerras mundiales, una civil, 40 años de dictadura, varias crisis económicas y de todas salimos reforzados y lo vamos a seguir haciendo. Va a ser duro pero lo vamos a lograr. Hay que hacer autocrítica y ser conscientes de los fallos cometidos y eso nos tiene que servir para aprender de errores y ser más fuertes. Los vecinos no quieren políticos perfectos, sino honestos.

–Ahora las necesidades del concejo van impuestas por la situación actual.

–Lo ha cambiado todo. Por encima del covid, Corvera va a seguir progresando, no hay virus que nos deje sin futuro, ahora toca ayudar a los más vulnerables. Trabajamos con la complicidad de los representantes del comercio. Queda seguir mejorando la red de abastecimiento, saneamiento y alumbrado, la apertura del centro de salud y el centro de día... No quiero dejar de lado pequeñas obras que mejoran el día a día de la gente.