"Vamos a seguir peleando por la retroactividad de las ayudas. La responsabilidad es de quien gobierna. Mucho ánimo y seguimos en contacto". Con estas palabras cerró la presidenta del Partido Popular (PP) asturiano, Teresa Mallada, la reunión telemática online que organizó esta mañana el partido para conocer las demandas de los comerciantes, hosteleros y autónomos de Avilés y que contó con una treintena de participantes.

Los populares enumeraron las medidas que han ido solicitando al Gobierno de Adrián Barbón para estos sectores desde que la pandemia de coronavirus comenzó a hacer estragos en la economía, con los cierres obligados de negocios tanto en la primera ola como en la segunda. Durante media hora, se dirigieron a los "conectados" la propia Mallada; el diputado responsable de Economía, Pablo González; la portavoz del PP de Avilés, Esther Llamazares, y la diputada Reyes Hurlé.

A continuación, se abrió el turno de preguntas. Pocas demandas se pudieron llevar consigo los populares. Sólo se produjeron dos intervenciones por parte de los autónomos que se conectaron a la sesión, la de un emprendedor y la de la portavoz de la plataforma que representa a las cafeterías de los institutos asturianos, cerradas desde el 12 de marzo, quien mostró su agradecimiento por la proposición no de ley que se va a debatir esta semana en la Junta General del Principado. Al respecto, Hurlé aclaró que "la propuesta de Podemos es poco ambiciosa". "Nosotros planteamos la supresión del canon y la reapertura si se acepta la del comercio y la hostelería. Enmendaremos la PNL de Podemos para completarla", dijo Hurlé.

Los populares pretenden, por otro lado, el carácter retroactivo de las ayudas autonómicas al comercio y la hostelería "porque muchos autónomos se han tenido que dar de baja" por la situación que ya vivieron en el primer semestre del año. También reclaman que se incluya entre los beneficiarios a los autónomos colaboradores, que están excluidos.

La portavoz del PP de Avilés incidió en que "el Ayuntamiento todavía no ha puesto sobre la mesa ni una sola medida efectiva para ayudar" a los negocios afectados por los cierres obligatorios. "En julio se aprobaron unas ayudas de 500.000 euros que no servían para nada, como dijimos en su momento. Nosotros estábamos en contacto con comerciantes y hosteleros que nos decían que no necesitaban mamparas ni máquinas de ozono. El dinero que se moviliza ahora para las ayudas directas de 400 euros es el mismo que el que se aprobó en julio", criticó Esther Llamazares.

El Partido Popular asturiano tiene previsto presentar hoy mismo el recurso contra la resolución del Principado del 3 de noviembre, por el que quedó clausurada la actividad comercial (salvo la considerada esencial) y hostelera en Asturias.