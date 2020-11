El castrillonense Fernando García Moreno busca a sus "ángeles de la guarda". El pasado sábado sufrió un grave accidente cuando disfrutaba de una de sus pasiones, la bicicleta. Otro ciclista se lo llevó por delante cuanto circulaba por la carretera entre las localidades sotobarquenses de Ranón y La Arena. Ahora, ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con graves heridas, busca a la pareja que lo socorrió. "Quiero darles las gracias personalmente, a ellos y a todas las personas que pararon a ayudarme", señala.

El accidente se produjo en torno a la una de la tarde del pasado sábado. García Moreno, natural de Pillarno y vecino de Piedras Blancas, es de los que se monta en la bicicleta cada vez que tiene ocasión. "Se podría decir que de 365 días del año, salgo 360", señala al otro lado del teléfono. Bajo un sol radiante, el sábado salió a pedalear con su pareja, como cualquier otro día. "Bajaba en bici de montaña por la carretera. Recuerdo a una pareja que venía caminando y de repente, vi algo frente a mí, cerré los ojos, apreté el manillar... Y me desperté en el hospital", explica.

Lo que se cruzó de repente en su camino fue otro ciclista que salió a la carretera desde el monte, según le explicaron. "Me partió en dos", cuenta el herido. Apenas tiene recuerdos desde el fuerte impacto y su llegada al hospital. Quedó inconsciente. "Me llevaron al Hospital San Agustín. Allí me hicieron la prueba del covid para trasladarme a Oviedo. El primer recuerdo que tengo desde el accidente es ya en el HUCA", relata.

García Moreno sufrió graves heridas y ha tenido que pasar por el quirófano. Le han colocado una placa de titanio en el pómulo y tiene la clavícula rota y lesiones en varias partes del cuerpo ("Tengo también tocado un pulmón y una vértebra del cuello").

Una vez en planta, con las primeras fuerzas tras el grave accidente, compartió en redes sociales lo que le había ocurrido. Su objetivo: encontrar a quienes ayudaron a su pareja a socorrerle. "Quiero darles las gracias personalmente a ellos y a todas las personas que pararon a socorrerme. Agradecería que todas las personas compartan esta publicación por si pudieran aparecer estas personas y otros testigos. Gracias". Escribió.