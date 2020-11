Agentes de la Policía Local de Avilés identificaron ayer a tres hombres de 21, 25 y 37 años “que se encontraban sacando material del antiguo instituto de Valliniello”. Dos de ellos fueron trasladados a la Comisaría de la Policía Nacional para proceder a su identificación al estar indocumentados y en el mismo acto se hizo entrega del material incautado en dependencias de la comisaría “al no justificar la procedencia del mismo”. Además, siempre según la información facilitada por los agentes, dos de ellos fueron propuestos para sanción por no hacer uso de la mascarilla y no respetar el cierre perimetral del municipio de Avilés.

Los agentes también inspeccionaron un local de hostelería ubicado en el centro urbano “abierto y con clientes en su interior consumiendo”. “Realizada la pertinente inspección fueron formuladas las correspondientes actas de denuncia: por encontrarse abierto, por no hacer uso de la mascarilla el titular de la actividad, a dos clientes que se encontraban en el interior del mismo consumiendo sin hacer uso de la mascarilla y uno de ellos por incumplir el cierre perimetral al ser vecino de Castrillón”.

Los agentes, en otro orden de cosas, detuvieron ayer por un delito contra la seguridad vial a un avilesino de 32 años “sorprendido conduciendo un turismo en la calle Fernández Balsera sin haber obtenido nunca permiso de conducción”.