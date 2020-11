Aluvión de peticiones para las ayudas de 400 euros que ha lanzado el Ayuntamiento de Avilés para los negocios de comercio y hostelería afectados por el cierre obligatorio decretado por el Principado el 3 de noviembre. El plazo se abrió ayer y la plataforma electrónica municipal registró en pocas horas más de un centenar de peticiones. A las tres de la tarde se rozaban las 200. Esta cifra supone en torno al 20% de los posibles beneficiarios (el Ayuntamiento cifra en un millar el número de autónomos que se pueden beneficiar de esta convocatoria, que moviliza 465.000 euros). El plazo de solicitud expira el próximo 4 de diciembre.

Todos los partidos de la oposición consideran que esta partida es insuficiente. “Somos conscientes de que esta ayuda no resuelve la situación, pero insistimos en que es un complemento a la del Principado, que es mucho más fuerte. Disponíamos de ese presupuesto y no teníamos que acudir a otros recorridos administrativos, que conllevarían que no la podrían cobrar seguramente hasta mediados del año que viene. A muchos ya no les serviría nada”, insistió ayer la alcaldesa Mariví Monteserín.

La oposición viene pidiendo un mayor esfuerzo en el ámbito municipal y una acción más decidida al Gobierno autonómico, que permita la reapertura. La presidenta del Partido Popular (PP) de Asturias y portavoz del grupo parlamentario popular, Teresa Mallada, reiteró ayer que las ayudas del Principado “llegan tarde y son insuficientes”. “Vamos a seguir peleando por la retroactividad de las ayudas. En Asturias hay mucha gente que se está quedando atrás y, una vez más, son los de siempre”, dijo ayer Mallada en una reunión telemática con autónomos de Avilés, que contó con una treintena de participantes. Los populares avilesinos plantean, entre otras cuestiones, crear un fondo de rescate mediante un suplemento de crédito con cargo al remanente. Según la portavoz Esther Llamazares, se podrían movilizar “tres millones de euros”

La primera fuerza de la oposición municipal, Cambia Avilés (CA), anunció ayer que presentará una moción de urgencia en el próximo pleno, el del próximo viernes, para apoyar a comerciantes y hosteleros. “Llevamos días trabajando en propuestas para agilizar las ayudas o plantear el aplazamiento de las deudas, que son un obstáculo de cara a recibir subvenciones. Confiamos en llegar a un acuerdo con el resto de grupos políticos. Llevamos días hablando con ellos y creemos que es posible convertir esta moción en una declaración institucional que lance un mensaje unánime al Gobierno autonómico para apoyar al sector”, señaló el concejal Agustín Medina.

La moción en cuestión incorpora nuevas peticiones: mecanismos para facilitar el pago del alquiler durante el tiempo que permanezca cerrado el establecimiento y para los gastos de luz, recibos y autónomos, el pago del 100% de los ERTEs a los trabajadores afectados y que la prestación por cese de actividad, causada por el coronavirus, en régimen de autónomos sea del 100% de la base reguladora. “Hay muchos hosteleros que no pueden hacerse cargo del pago del alquiler estando cerrados. Es urgente buscar una solución como se hizo durante el periodo de confinamiento. Lo mismo ocurre con los gastos derivados del recibo de la luz, seguros, recibos de autónomos...”, añadió Medina.

En Ciudadanos son conscientes de que no hay pan para todos y reclaman por ello la reapertura del pequeño comercio y, con limitaciones horarias, también la de la hostelería. Con las máximas garantías y protocolos, se debe mantener la actividad económica, defienden. Lo mismo reclaman desde Vox: “Lo que necesitan los avilesinos es que las tiendas y establecimientos estén abiertos para que la actividad económica continúe”. El presidente autonómico Adrián Barbón anunció ayer por la tarde que el comercio comenzará a reabrir a partir de mañana de forma gradual.