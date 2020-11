Vampiros en busca de venas solidarias

“En este caso el descenso es alarmante: si antes nos llegaban sesenta al año este año hemos recibido a cinco o seis chavales. Esto se explica, a mi modo de ver, porque hemos dejado de hacer campañas de captación en la calle, y si no estamos en la calle los más jóvenes no nos ven”, dice Vigil, que destaca que este problema no es exclusivo de Avilés. “A nivel regional e incluso nacional se está dando el mismo fenómeno”. Y la sangre joven es oro.

La guía del donante ¿Qué requisitos se piden? Para donar se debe ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilogramos y gozar de buena salud. ¿Con qué frecuencia se puede donar? Los hombres pueden donar sangre un máximo de cuatro veces al año y las mujeres tres. ¿Cuánto dura el proceso de donación? La donación convencional dura aproximadamente media hora.

Para hacerse donante de sangre los requisitos son sencillos: ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilogramos y gozar de buena salud. Con la decisión tomada, los donantes cuentan con un equipo de profesionales que sacan las venas más solidarias bien en el local de los Asociación, en la plaza de Santiago López de Avilés; en el autobús conocido como el “vampimóvil” o en diferentes escenarios donde se realizan campañas como las que se sucederán en los próximos días en Avilés y Corvera. Porque la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés no cierra por vacaciones, tal vez por que es en el Navidad cuando se necesitan más litros de ese “oro rojo” que salva vidas.

Estos días se suma también el maratón corverano. “Pretendemos con ambas iniciativas mantener la reserva existente”, señala Vigil, al frente de un colectivo donde curiosamente nadie paga cuotas sino que regala sangre, tanto de forma convencional como por aféresis, haciendo uso de las máquinas de separación celular instaladas en el centro. Para realizar este segundo tipo donación se exigen dos requisitos: haber realizado una donación ordinaria sin incidencias y tener buen acceso venoso.

La implicación del donante en este caso es mayor, ya que puede prolongarse alrededor de cincuenta minutos frente a los veinte de una sesión “normal”. Si tener estas máquinas fue uno de los últimos retos de los donantes avilesinos, para el 2021 se presentan más modestos: “Nunca hemos dejado de trabajar en estos meses, todo lo contrario, pero tenemos ganas de hacerlo en mejores condiciones. Nuestro propósito es mantenernos y seguir cubriendo las necesidades”, concluyen estos “vampiro” a la caza de donantes, cuanto más jóvenes, mejor. Y repiten sin descanso: donar es seguro, también en tiempos de covid.