Denuncian que los cacos “trabajan con descaro” en el viejo FP de Valliniello

Estas quejas vecinales sobre el estado del edificio del antiguo centro de FP vienen después de que la Policía Local identificara el pasado lunes a tres hombres de 21, 25 y 37 años “que se encontraban sacando material del antiguo instituto de Valliniello”. Dos de ellos fueron trasladados a la Comisaría de la Policía Nacional para proceder a su identificación al estar indocumentados y en el mismo acto se hizo entrega del material incautado en dependencias de la comisaría “al no justificar la procedencia del mismo”. Además, siempre según la información facilitada por los agentes, dos de ellos fueron propuestos para sanción por no hacer uso de la mascarilla y no respetar el cierre perimetral del municipio de Avilés.

“Que hagan algo, cualquier cosa, es una pena que se abandone más ese edificio”, claman los vecinos

La pasada semana, la alcaldesa Mariví Monteserín, visitó Valliniello y explicó que el edificio del instituto no forman parte del plan de ampliación de la formación profesional en la región en la que trabaja la Consejería de Educación.

El Principado quiere ceder ese espacio al Ayuntamiento de Avilés, que busca nuevos usos para el inmueble. Una de las opciones que manejan desde el área de Promoción Económica es darle nueva vida como un espacio de emprendimiento ligado a los centros de investigación y desarrollo (I+D) de la “Isla de la Innovación” y de las multinacionales.

“Estamos ya cansados de ver furgonetas y camiones [en el entorno del instituto ] y como las están cargando de material y eso ocurre un jueves, un viernes o cualquier día”, señala González, que no se cierra a ninguna posibilidad sobre los posibles futuros usos del edificio: “Que hagan algo, cualquier cosa, es una pena que se abandone más ese edificio”.