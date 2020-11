La Policía Local de Avilés ha abierto 6 actas de denuncia tras inspeccionar un total de 103 establecimientos comerciales y de servicios abiertos al público entre el 3 y el 25 de noviembre, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas contra el COVID-19 decretadas por la Consejería de Salud del Principado de Asturias en su resolución del 19 de junio y modificaciones posteriores.

En el curso de estas inspecciones, los agentes de la Policía Local inciden principalmente en comprobar que se cumple con la obligatoriedad del uso de mascarillas por parte de personal empleado de los establecimientos.

Estas mascarillas deben ser quirúrgicas o higiénicas lavables y homologadas, no pueden contar con válvula de espiración y se tienen que usar durante toda la jornada laboral, con independencia de que en el interior del local se encuentren o no clientes. La única excepción en este sentido es la existencia de despachos individuales en los que no se produzca atención al público.

También se controla el uso de mascarilla obligatoria por parte de los clientes, si los hay en ese momento en el local, verificando que la lleven correctamente colocada. Durante estas inspecciones, los y las agentes de la Policía Local recuerdan al personal de los establecimientos que es su obligación hacer cumplir estas normas a aquellos clientes que no usen la mascarilla o que la usen de manera incorrecta.

Las 6 actas de denuncia abiertas por la Policía Local por no hacer uso de la mascarilla obligatoria se corresponden con:

-Una empresa de mensajería, por no llevar mascarilla uno de los empleados (1 acta)

-Una ferretería, por no llevar mascarilla uno de los empleados (1 acta)

-Una empresa de telefonía, por no llevar mascarilla uno de los empleados (1 acta)

-Una peluquería, por no llevar mascarilla un cliente (1 acta)

-Una correduría de seguros, por no llevar mascarilla dos de sus empleados (2 actas)

Otro de los aspectos en los que la Policía Local de Avilés incide durante estas inspecciones es en la obligatoriedad de respetar las distancias interpersonales en el interior de los establecimientos, especialmente entre personas no convivientes.

Esta distancia debe estar señalizada correctamente y se deben establecer circuitos diferenciados de entrada y de salida, siempre que las condiciones estructurales del local lo permitan. En caso contrario, la atención debe llevarse a cabo de manera individual, por lo que no podría haber dos clientes a la vez en el local, con la excepción de los establecimientos de alimentación

Los agentes que participan en estas labores de inspección verifican también el cumplimiento de las medidas higiénicas, comprobando que cada empleado o empleada cuenta en su puesto de trabajo, de manera individual, con geles hidroalcohólicos con capacidad virucida. Así mismo, se exige que los clientes tengan a su disposición este tipo de geles, a ser posible de manera diferenciada para que no hagan uso de los mismos envases utilizados por el personal del establecimiento, tal y como indica la norma.

También se insta a que se lleven a cabo en el establecimiento las labores de ventilación periódica suficientes para que de manera diaria y eficaz se produzca la renovación del aire en el interior del mismo. Igualmente, se deben realizar al menos dos tareas de desinfección y limpieza en el establecimiento, una de ellas durante la jornada laboral y la otra al comienzo o al final de la misma, incidiendo sobre las superficies de contacto.

Por último, en aquellos locales en los que la norma lo establece, la Policía Local de Avilés comprueba la existencia de registros de control de los clientes que han permanecido en el establecimiento durante el último mes, con el fin de facilitar la trazabilidad de los contagios y con ello la labor de los rastreadores.

Deficiencias leves a corregir

En el transcurso de estas 103 inspecciones, la Policía Local ha detectado 8 deficiencias leves que los establecimientos deberán corregir de inmediato. Son las siguientes: no establecer itinerarios para dirigir la circulación de personas (4 locales), no disponer de agua y jabón o gel disponible para el personal trabajador (1 local), no realizar la limpieza y desinfección del local al menos dos veces al día (1 local), no hacer uso de la mascarilla obligatoria pero sí de una pantalla protectora en una administración de lotería (1 local) y no hacer respetar la distancia interpersonal entre clientes en una peluquería (1 local)