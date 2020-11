“Lo que estamos viviendo es horrible”, lo cuenta Lorena Heres, que saca fuerzas de donde no las tiene después de perder a su madre y a su abuelo como consecuencia del coronavirus. Esta asturiana sentencia: “El coronavirus no es ninguna broma y se está tomando todo muy a la ligera”. Va más allá, clama prudencia: “La gente de a pie no es consciente de que sesga la vida de las personas de un momento para otro. Me gustaría que la población sea consciente del momento que nos ha tocado vivir y que se respeten las normas de seguridad. No sirve de nada que familias como la nuestra, y otras muchas, las llevemos a rajatabla si después otros inconscientes se dedican a incumplirlas”.