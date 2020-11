Una persona ha resultado herida leve en una colisión, en torno a las seis de esta tarde, en la carretera N-632, en el tramo conocido como Variante de Avilés. El choque entre dos turismos ha obligado a un importante despliegue de Bomberos, ambulancia y Guardia Civil que alertó a los automovilistas acerca de unas consecuencias más graves.

Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales porque, según explicaron desde Bomberos de Asturias, no había nadie atrapado. En los vehículos viajaban tres personas y el SAMU envió ambulancia para realizar un traslado aunque finalmente no fue necesario.

"Estamos parados, pasaron dos grúas, una UVI y una ambulancia", manifestaron varios automovilistas afectados por el choque y alertados por las consecuencias del mismo, a la vista de la larga filas de coches que se formó a la espera de que la calzada quedase completamente despejada.