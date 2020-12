Jorge Borrego Bulnes tiene cuatro hijos, una sidrería cerrada a cal y canto y deudas que no paran de crecer desde el confinamiento de la pasada primavera. Es uno de los hosteleros que se encerró en la iglesia de San Antonio de Padua días atrás para reclamar más ayudas y de los que ha salido hoy de nuevo en la calle para protestar. “No percibo ningún tipo de ayuda y las facturas siguen entrando, las del negocio y las de casa. Tengo miedo a perderlo todo”, relata.

Borrego Bulnes lleva “treinta trabajando sin parar”. “Y con 45, me veo en esta situación… Es muy importante recibir algún tipo de ayuda para poder pagar las deudas. Me siento como si me ataran las manos y me mandaran cavar una zanja”, explica pancarta en mano. El mensaje: “Nuestro futuro está en tus manos”.

Varias decenas de hosteleros, convocados por la asociación SOS Hostelería, han protagonizado esta mañana una nueva protesta en El Parche, ante el Ayuntamiento de Avilés. Han hecho sonar los silbatos y han llegado a pedir a gritos la dimisión de la alcaldesa Mariví Monteserín: “Alcaldesa, dimisión”; “Alcoa sí, hostelería no”; “Donde está, no se ve, la Alcaldesa de Avilés”.

“Nos llevan a la ruina”, rezaba el cartel que sostenía Ana Isabel Martín González, con negocio en El Quirinal. “Deber no debo nada, pero los ahorros se están acabando. No voy a pagar un recibo más porque no voy a dejar a mis nietos sin Reyes. En el momento que los políticos decidieron cerrarnos con una mano, tenían que habernos dado ayudas con la otra. Del aire no vivimos”, señala la hostelera.

“La situación es muy jodida. Estamos al límite, sin un duro y hay que comer. Encima hay que seguir pagando todo lo que nos va llegando: el agua, la luz, todo… y encima con la subida de autónomos. No sabemos qué vamos a hacer. Vivimos al día y ya no nos queda nada”, narra Justo Fernández Fernández, 36 años tras la barra en un bar del barrio de La Luz.

Para el hostelero Manuel Tíscar, con restaurante en pleno casco histórico de Avilés, los 400 euros de la ayuda municipal “son casi un insulto”. “Aparte de sostener la familia hay que mantener el negocio en pie: autónomos, la Seguridad Social de los empleados, la luz, tarifas de agua y basura, terrazas. Todo eso hay que pagarlo sin ingresar nada. Y comer. Y todo con una promesa de 400 miserables euros”.

Tíscar reconoce que la reapertura puede ser contraproducente. “La solución la tienen que dar quienes gobiernan, que saben mucho. Tienen que darnos soluciones nuestro gobierno y quienes nos cobran los impuestos. En Asturias este sector emplea a más de 8.000 trabajadores. Si cualquier empresa con una plantilla de 4.000 estuviese en una situación parecida a la nuestra, los gobernantes estarían moviendo Roma con Santiago”.

Tras la concentración en El Parche, los manifestantes se trasladaron a la plaza de Carlos Lobo para mostrar su apoyo a la Asociación SOS Cafeterías de Instituto de Asturias. Allí les esperaban Yolanda Rodríguez, vicepresidenta de la asociación, y Félix Juan Rodríguez García, tesorero. Este colectivo sopesa acudir a los tribunales dada la situación en la que se encuentran desde el pasado marzo: “Estamos en la calle 126 familias, no tenemos ninguna ayuda porque no podemos acceder a ellas. Así estamos desde el 12 de marzo. Se cobraron los tres primeros meses como todos los españoles y desde julio nada. O pagas autónomos o comes. La gente decidió comer. Así que tampoco se pudo acceder a las ayudas… Estamos con una mano delante y otra detrás”, protesta Rodríguez.

Asegura que la situación es dramática dentro de los integrantes de la plataforma: “Tenemos casos de órdenes de desahucio, gente que come gracias a Cáritas o a la cocina económica… Así estamos, esperando una situación que nunca llega”, sostiene la avilesina Yolanda Rodríguez.