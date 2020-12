“Estamos indefensos ante el covid”, claman los trabajadores de los centros de día

De ahí que desde la Plataforma de trabajadores de centros de día y CRAD (Centro Rural de Apoyo Diurno) hayan unido voces “para denunciar la situación de la plantilla de estos centros cuando se detecta un caso positivo por covid en los mismos”. “Cuando se detecta un positivo relacionado con un centro se pone en marcha el protocolo y, dependiendo de las circunstancias, o bien esa persona queda en casa y se realizan pruebas PCR en su entorno o bien, en otros casos, cuando el positivo ha convivido con el personal y usuarios se activa el protocolo en ese recinto por precaución, para evitar un brote. Es ahí cuando el personal del centro, que trabaja para el Principado pero a través de una empresa privada, empieza un calvario sin sentido”, explican en un comunicado.

Agregan: “La actuación requiere, como dice el protocolo, guardar cuarentena por contacto estrecho, cosa que en los centros es bastante común, sobre todo en los pequeños. Pues bien, al remitirnos al centro de salud de referencia para solicitar la baja hay médicos que la dan sin problema, pero otros no, piden el informe del servicio de prevención de la empresa, que en la mayoría de los casos no se remite o se hace en sentido negativo, quedando el personal indefenso, sin pruebas PCR y en tierra de nadie”. Aseguran que en los casos registrados en la región en los últimos meses se han dado situaciones de todo tipo: “Ha habido bajas tramitadas solamente a un 90 % de la plantilla, bajas que después de tramitadas se anularon por un informe de prevención de riesgos desfavorable o casos de trabajadores que al no tener la baja, a pesar del riesgo, son recolocados en otros centros para sustituir a compañeros o se ven obligados a coger vacaciones o días compensatorios”. A juicio de los afectados “cada uno interpreta el protocolo a su libre albedrío”.

Con estos argumentos, los trabajadores de los centros de día exigen “un protocolo claro que nos proteja a todos, así como pruebas PCR a todos los trabajadores y cribados para evitar situaciones de riesgo”. Reclaman igualmente equipos de protección individual “para desarrollar nuestro trabajo con seguridad para todos”.