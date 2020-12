Las medidas consensuadas en el Consejo de Reactivación Económica de Avilés (CREA) para mitigar las consecuencias por la crisis del covid-19 y el destino que se dará al remanente tras su liberación por parte del Gobierno central marcarán la negociación de los presupuestos del Ayuntamiento de Avilés para 2021. El gobierno socialista presentará en los próximos días su plan e iniciará la negociación con el objetivo de lograr el máximo respaldo posible. Los grupos hablan de mano tendida para alcanzar acuerdos pero en el Pleno del pasado viernes se evidenció la falta de sintonía entre los grupos sobre las medidas para apoyar a los sectores más damnificados por la crisis actual, uno de los focos del debate presupuestario.

El PSOE consiguió aprobar el primer presupuesto del nuevo mandato con el apoyo de Ciudadanos, grupo municipal con el que está logrando llegar a acuerdos. En la formación naranja dan por hecho que la primera puerta a la que llamará la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, es la suya (“Debería de ser así”). “Tuvimos predisposición en tiempos de más normalidad. No iremos a la negociación con las manos atadas, hablaremos con libertad y con espíritu crítico. La unanimidad no me parece irrealizable. Los recursos son limitados y la situación este año es tan diferente que se verá la responsabilidad de cada uno de los partidos”, señaló el portavoz de Ciudadanos, Javier Vidal.

La primera fuerza de la oposición y la situada más a la izquierda, Cambia Avilés (CA), ultima estos días el documento que llevará a la negociación. “Vamos con voluntad de llegar a acuerdos con dos objetivos: reducir el impacto de la crisis y fijar población para reducir la sangría demográfica. Hay disposición de llegar a acuerdos y habíamos visto buena voluntad (por parte del PSOE), pero el voto en contra a la moción de apoyo a la hostelería nos ha dejado un podo descolocados”, señaló la portavoz de Cambia Avilés (CA), Tania González.

“Toda la predisposición” promete el Partido Popular (PP), pese a que en este grupo dan por hecho “que ese presupuesto está cerrado con independencia de lo que podamos aportar”. “A 1 de diciembre (por ayer), seguimos sin conocer el anteproyecto. Predisposición, toda. Cuando veamos los números, veremos. Los ingresos van a caer de manera importante y el presupuesto tiene que ser nuevo, las medidas del Consejo de Reactivación ya estaban basadas en el presupuesto actual”, señaló la portavoz popular, Esther Llamazares.

“A falta de conocer la propuesta real del gobierno, nuestro grupo espera que los futuros presupuestos para el 2021 sean acordes a la situación de emergencia social y económica y que de una vez por todas se eliminen las partidas superfluas que nada aportan a los avilesinos, como para memoria histórica, promoción del bable, ideología de género...”, señaló la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola.

Renovada la barandilla de protección situada en la margen derecha de la calle Juan Ochoa. La actuación, demandada por los vecinos de la zona, tiene como objetivo mejorar la seguridad del tránsito peatonal mediante el reemplazo del antiguo cierre perimetral, que estaba muy deteriorado. Se han sustituido 100 metros de barandilla que sirven de protección y separación entre la acera y el talud ajardinado que desciende hasta el estadio Román Suárez Puerta, como se aprecia en la fotografía. La inversión ronda los 8.000 euros.