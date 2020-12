El Conservatorio Municipal Profesional “Julián Orbón” acoge a partir de las 19.30 horas un concierto del alumnado de violonchelo. Estarán dirigidos por la profesora Sara Chordá., con Nariné Karapetyan como pianista acompañante. El programa incluye la interpretación de: Catalina Castro (“Ann and Dan”, de S. Nelson), Marina Alonso (“Stepping Stones”, de H. and K Coledge), Alejandro G. Vázquez Sánchez (“Minuet número 2”, de Bach), Mateo Freigenedo (“May Time”, de Mozart), Marcos Álvarez (“Long, Long Ago”, de T. H. Bayly), Helena García (“Gavotte”, de F. J. Gossec), Belén Fernández (“Élégie”, de G. Fauré), Lucía Izquierdo (“Romance Elegiaque”, de C. Davidoff), Luz C. Ramírez (“Concierto en do menor RV 401”, de Vivaldi), M.ª del Valle Sánchez (“Élégie”, de G. Fauré) y Andréz Tuñón (“Suite número 3 en do mayor. Preludio”, de Bach).