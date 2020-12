Todas las citas de diciembre

Avilés enciende la Navidad este viernes con más de 400.000 bombillas de bajo consumo que se prenderán en un acto sin público, como consecuencia de la pandemia, desde el salón de recepciones del Ayuntamiento, pero cuyos resultados serán visibles a pie de calle desde las siete de la tarde.

A las luces led que iluminarán las calles y plazas de la ciudad, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y los comercios y empresas de hostelería de Avilés a través de la Unión de Comerciantes (UCAYC) se suma la instalación realizada en exclusiva para la plaza de España: un abeto de 22 metros de alto y 10 de base, rematado por una estrella, y bajo el que se podrá transitar. En el centro, este icónico elemento de la Navidad lucirá un cartel de Avilés.

Guirnaldas y estrellas remarcarán los elementos arquitectónicos del palacio municipal, en cuyo balcón brillará un gran letrero luminoso con el lema “Feliz Navidad”. Asimismo, cada entrada a la plaza de España, por las calles San Francisco, Rivero, La Ferrería, La Fruta y La Cámara se hará bajo un arco de luz. En total, 38.900 bombillas de bajo consumo, con un tono blanco cálido y efecto flash, darán color a la plaza.

Y mientras las luces van dando color la ciudad en una de sus navidades más atípicas como consecuencia de la pandemia por coronavirus, el alumnado de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón se sumará al acto simbólico de inauguración del alumbrado con un concierto. Será un pequeño grupo coral, acompañado por un cuarteto de cuerda. Interpretarán tres obras navideñas: “Benedicat Vobis”, de G. F. Haendel; “Adeste Fideles”, y finalizarán con “Noche de Paz”, de F. X. Gruber.

Un día más tarde, el sábado, se encenderá una de las grandes novedades de este año: una gran caja de regalo luminosa transitable en la plaza de Álvarez Acebal. Un cubo de 6 por 6 metros y más de 8.000 bombillas led que cambian de color formando intrincadas figuras geométricas. A las horas en punto se sincronizan con dos números musicales, y a las medias, con otro. Y el Teatro Palacio Valdés, este año de centenario, también lucirá una iluminación especial, que resaltará la icónica fachada del edificio proyectado por Manuel del Busto, anuncian desde el Ayuntamiento.

Además, el centro de la Navidad de Avilés volverá a situarse en La Exposición, con el recinto bautizado “Navilés”. Si las restricciones de seguridad sanitaria frente a la pandemia lo permiten, todo estaría listo para ponerse en marcha el viernes 18 de diciembre. Un arco luminoso protegerá la entrada, y junto a ella, un abeto de 12 metros. También vuelve la figura musical y luminosa del entrañable “Coloroso”. El encendido se retransmitirá en directo a través del portal municipal www.aviles.es, las redes sociales y el canal del Ayuntamiento en YouTube. Ese acto virtual contará con la presencia de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y de la concejala de Cultura y Promoción de Ciudad, Yolanda Alonso, y lo presentará la periodista avilesina Paloma Llera.

Por concretar queda cómo será finalmente la cabalgata de Reyes. La Alcaldesa aseguró esta semana que una de las actividades más entrañables de estas fechas en la ciudad “está garantizada” y la concejala de Cultura y Promoción de Ciudad, Yolanda Alonso, trabaja ahora en la fórmula que mejor se adapte a las restricciones sanitarias frente al covid para conseguir que los niños y niñas de Avilés disfruten de los Magos en un formato adecuado a la situación actual.

Todas las citas de diciembre Navilés en La Exposición. El recinto, con restricciones de acceso por la pandemia sanitaria, volverá a situarse en el centro de la actividades navideñas en la ciudad. Se pondrá en marcha el día 18 e incluirá un arco luminoso a la entrada y un abeto de 12 metros, que acompañarán a la figura luminosa y musical de “Coloroso”. Y en el interior del recinto lucirán grandes estrellas tridimensionales. Música del Conservatorio. Los alumnos del “Julián Orbón” amenizarán las navidades de los avilesinos con un concierto, mañana viernes, día 4, a las siete de la tarde, durante la inauguración del alumbrado . Los motivos del alumbrado. Serán 30 las calles y plazas que se encenderán mañana, viernes. Habrá figuras tradicionales, otras más vanguardistas efectos de flash, guirnaldas y grandes arcos. El sábado se verá una de las grandes novedades: la gran caja de regalo transitable en la plaza de Álvarez Acebal. Un cubo de 6 por 6 metros y más de 8.000 bombillas led. La fachada del Palacio Valdés. El odeón avilesino lucirá durante estas fiestas con una iluminación especial, que resaltará la icónica fachada del edificio proyectado por Manuel del Busto.



Los vecinos de La Luz lanzan una campaña de recogida de juguetes

Coincidiendo con la próxima celebración de las fiestas navideñas, la asociación de vecinos de La Luz ha organizado una campaña de recogida de juguetes para los más pequeñas que lleva por título “La ilusión no se toca”. Arranca hoy mismo y se prolongará hasta el próximo 17 de diciembre. La crisis sanitaria que está afectando a muchas familias ha hecho pensar a los responsables del colectivo en brindar una ayuda extra a las familias en situación de necesidad para que sus pequeños no se queden sin regalo. Por un lado se procederá a la recogida de juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos para, posteriormente, realizar la entrega, por sorteo, de esos juguetes a todos los niños y niñas que entreguen un dibujo navideño, postal o similar, para adornar la fachada del edificio del Centro de Asociaciones de La Luz. Al recibir la creación de cada pequeño, los responsables de la asociación les harán entrega de un número para participar en el sorteo y poder recibir uno de los juguetes donados. Juan Nicieza, de “La vida es biela” y de “La Vida con una Sonrisa”, participa activamente en esta campaña junto a Juguetilandia, de Pola de Siero. También se suma VanySer Quiromasaje y Estética, que ha decidido participar donando la recaudación de los masajes que realice durante la campaña. Los vales se pueden adquirir en la asociación de vecinos o directamente en el negocio.