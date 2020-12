Finaliza la investigación del fatídico accidente de autobús en la “Y” en el que perdieron la vida cinco pasajeros. La jueza instructora, la titular del Juzgado número 3 de Avilés, concluye que su conductor pudo haber cometido cinco delitos de homicidio y 14 de lesiones por imprudencia grave aquel trágico 3 de septiembre de 2018. El auto fue notificado ayer por la tarde a las partes y el abogado defensor ya adelantó que lo recurrirá.

La comunicación de la magistrada se produce dos días después de la notificación de un informe forense (con fecha 2 de diciembre de 2020) que concluye que el conductor pudo haber perdido la conciencia con agarrotamiento muscular tras haber sufrido un ataque epiléptico en el momento del accidente. Como ya trascendió durante la instrucción, el ahora investigado llegó a estar de baja laboral en 2015 por un ataque epiléptico, pero en febrero de 2016 se le consideró “apto” y volvió a su puesto de trabajo como conductor de autobuses.

Aquel 3 de septiembre de 2018, el conductor cubría la ruta Cudillero-Gijón. En torno a las 13.30 salió de Avilés con 21 personas a bordo. Diez minutos después se desató la tragedia. El Alsa se salió de la vía en el acceso a la autopista desde Avilés y se empotró frontalmente contra el pilar de un viaducto. Según el auto notificado ayer, el conductor “sufrió pérdida de consciencia y agarrotamiento muscular, compatible con una nueva crisis epiléptica”. El autobús, prosigue, recorrió 530 metros sin modificar el giro de la conducción y manteniendo una aceleración constante. Llegó a circular a 95 kilómetros por hora y se acabó empotrando contra un pilar. El balance es de sobra conocido. Hubo cinco fallecidos: Arcadio Suárez García, Senén Álvarez González, María Begoña Miranda Herrero, Ana del Pilar Tuya Santamaría y José Emilio Menéndez Díaz. Solo un viajero resultó ileso. El resto, sufrieron heridas de diferente consideración, la mayoría graves. El conductor también sufrió heridas de extrema gravedad. Perdió una pierna.

El abogado defensor, Víctor Tartiere, adelantó que recurrirá el auto. A su modo de ver, no recoge referencias importantes, como el papel desempeñado por los médicos que dieron de alta a su cliente. Tampoco hay mención alguna, añadió, al informe de la Guardia Civil que concluyó que la falta de protección del pilar (la zona estaba en obras) contra el que impactó el autobús fue determinante en la tragedia. La conclusión de ese informe es que “con la incorporación al escenario de protecciones nivel H2 en ambas márgenes de la vía, el autobús no se habría salido de ésta en el punto en que lo hizo”. “Puede afirmarse que el impacto fue inevitable al no poder franquear los dispositivos de protección”.

La jueza abre el plazo para que las acusaciones presenten sus escritos de calificación. El Código Penal recoge penas de entre uno y cuatro años de cárcel para los delitos de homicidio por imprudencia grave y de entre tres meses y tres años para las lesiones por imprudencia grave.