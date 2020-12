La empresa Matadero de Avilés cierra sus puertas ahogada por las deudas

La intervención de Menéndez se centró en la redacción de un convenio para señalar el desarrollo de los pagos a los que tiene que hacer frente la sociedad avilesina. Esta labor fue la que le encargó el juzgado de lo Mercantil Número 1 de Oviedo a comienzos de este año (concretamente, el pasado 24 de enero). Ese convenio no ha salido adelante y, en consecuencia, la sociedad sólo tiene una salida: la liquidación. El poder ejecutivo de la compañía lo siguen manteniendo los socios (veinticuatro, procedentes del gremio de las carnicerías). Es decir, son ellos los que tienen que determinar cuándo bajarán la persiana de manera oficial. Su administrador concursal, en todo caso, considera que la situación es grave porque “la actividad no cubre”.

La deuda de Mavicar es casi toda con una caja de ahorros asturiana y se corresponde a un crédito hipotecario que los socios de la compañía solicitaron para hacer frente a una ampliación de las instalaciones. Además, cuenta con una deuda de cerca de medio millón de euros con un gran proveedor aparte de la que viene de los gastos corrientes. El agujero final es de casi dos millones.

La empresa en concurso de acreedores cuenta con una veintena de empleados y otros tantos socios, su dirección intentó por sí misma salvar la situación a base de varias ampliaciones de capital (2018 y 2019, las últimas). Los precios del Matadero Central –su principal competidor– son una de las explicaciones del declive de una sociedad que echó a andar en febrero de 2006. Estos precios de Noreña son muy competitivos.

Según fuentes consultadas, existe otro problema: el tamaño de las instalaciones avilesinas. Son demasiado grandes para la capacidad de producción que la compañía ha tenido en los últimos meses. Entre una cosa y la otra el déficit de la sociedad avilesina se ha convertido en inasumible. Los veinticuatro socios que crearon la empresa Mavicar invirtieron 3,5 millones de euros para ponerla en marcha.

El servicio de matadero fue uno de los de que tradicionalmente había ofrecido el Ayuntamiento de Avilés, es decir, tenía trabajadores eran públicos. La liberación del sector fue el incentivo para que la mayoría de los concejos lo abandonasen. A comienzos de este siglo, Avilés se propuso crear una empresa (y no un negociado) para matar animales. No salió adelante. Cinco años después optó por su venta. Legalmente, Avilés no tenía que mantener un matadero público. Para proceder a esta venta, el Ayuntamiento negoció con los trabajadores: habían entrado a través de una oposición, es decir, tenían categoría de laborales. No salió adelante la primera propuesta. El Consistorio entonces determinó redistribuir a la plantilla, principalmente, por las brigadas municipales. Matadero de Avilés, Carne de Asturias seleccionó a su personal de manera directa aunque hasta la primavera de 2006 contó una decena de empleados municipales en labores formativas.