El CIFP de Avilés celebra el proyecto de la nueva sede: “Abre posibilidades”

“Esto soluciona la primera parte del problema. Pero si el CIFP se queda con la parte industrial no basta con decir que tenemos espacio: hay que seguir planteando que hay que adaptarlo a esa formación profesional nueva que está llegando y a esa parte industrial. Hay que reacondicionarlo, adaptar aulas, talleres... Eso quiere decir que habrá que hacer actuaciones en el CIFP de Avilés”.

Improvisación

Cambia Avilés salió ayer al paso del anuncio del nuevo centro en La Grandiella. "El gobierno o bien ocultó información o faltó a la verdad sobre la FP en nuestra ciudad”, aseguró Llarina González. En numerosas ocasiones tanto el grupo Cambia como otros de la oposición trasladaron al Pleno “la preocupación por la falta de actuaciones y urgente necesidad de inversiones” en el CIFP de Avilés que llevan más de una década prometidas por parte de la consejería de Educación. “En ningún momento nadie del equipo de gobierno informó acerca de la imposibilidad de esas inversiones y ampliación así como de un futuro nuevo edificio. De repente, nos enteramos no sólo del proyecto sino de que llevan trabajando en ello durante meses, ¿a qué juega el gobierno?", se preguntan. González reprochó la “improvisación política” del equipo de gobierno: “En ningún momento se han mantenido reuniones o conversaciones con la comunidad educativa para informar no sólo de la no ampliación de este centro, tal como se había prometido, sino de la creación de un nuevo edificio”.

El portavoz de Vox en la Junta, Ignacio Blanco, reclamó a la consejería de Educación una solución “urgente” a la falta de espacio en el CIFP. “La apuesta total en construcciones para la FP en Avilés en los presupuestos del presidente Barbón es de 166.540 euros, con lo que difícilmente puede pensarse que el PSOE apuesta por la FP”. Desde Vox se cuestionaron también si necesario un nuevo centro en un nuevo terreno cuando hay uno con 1.700 alumnos que funciona y con espacio para nuevas construcciones.