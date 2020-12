Las concejalas no adscritas del Ayuntamiento de Gozón, Tamara Fernández y María José Romero, han pedido al gobierno local que constituya una comisión municipal para valorar la posibilidad de captar para el concejo ayudas de los fondos europeos Next Generation y Transición Justa. “Nos da la impresión de que el gobierno local no está preparando ningún proyecto para optar a los fondos europeos Next Generation y Transición Justa. Se puede hacer como iniciativa municipal o buscando la colaboración publica-privada”. “Aun queda tiempo, no mucho, para presentar proyectos sólidos y que éstos sean valorados pues no son fondos territorializados”, dicen.