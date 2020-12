Las medidas por la crisis del covid para 2021 suman 10,9 millones y nuevas ayudas

El informe engloba las medidas ya conocidas en los ámbitos social y económico y se suma medio millón para ayudas directas. Estas serán diferenciadas y no lineales, como la convocatoria actual. “No es lo mismo un bar que tiene terraza, que no tendrá tasas el año que viene y que podrá tener ingresos inmediatos en cuanto pueda reabrir, que uno que no la tiene”, puso como ejemplo Monteserín.

Los agentes sociales y económicos representados en el CREA (los sindicatos UGT y CC OO, la Cámara de Comercio, la UCAYC, Cruz Roja y Cáritas) aplauden el documento. “Se ha hecho un gran trabajo”, coincidieron los consultados. “Las compensaciones a las que se pueden acoger las empresas y los comercios no son tan altas como nos gustaría, pero hay que seguir trabajando en ello”, señaló el presidente cameral, Luis Noguera.

Las críticas vienen desde los grupos de la oposición, que consideran que el documento (se empezó a trabajar en él en mayo) ya está caduco. “De las propuestas diseñadas por el CREA hay muchos elementos positivos, pero ahora estamos en una situación muy diferente. Este documento corresponde al momento en el que en Asturias no había covid y no preveía actuaciones en caso de una segunda ola”, señaló la portavoz de Cambia Avilés (CA), Tania González.

“Nos hemos quedado muy cortos para una reactivación económica real. El documento no responde a las necesidades de las empresas y de la ciudad ni se centra en atender las consecuencias de la pandemia. La situación es distinta a la de junio”, opinó su homóloga en el PP, Esther Llamazares. Sharon Calderón-Gordo, concejala de Ciudadanos, incidió en que las medidas en cuestión “ya estaban en marcha” antes del covid-19, no han tenido aumento presupuestario en 2020 y no está previsto que lo tengan en 2021”. Para la portavoz de Vox, Arancha Martínez, “el documento final es demasiado extenso e inexacto; la inmensa mayoría de las medidas ya están en vigor”.

El 30% de las peticiones de ayudas se rechazan por pagos pendientes a la Administración

El 30% de las peticiones de ayudas directas por parte de hosteleros y comerciantes se rechazan porque los demandantes no están al día en los pagos a la Administración, alertaron ayer desde la Cámara de Comercio. “Eso hay que solucionarlo para que las ayudas lleguen a todos los que las necesitan como consecuencia del cierre de la pandemia”, advirtió ayer el presidente cameral, Luis Noguera, una visión compartida por el resto de integrantes del CREA. Ayer concluyó el plazo para solicitar las ayudas de 400 euros que activó el Ayuntamiento para compensar la convocatoria del Principado por el cierre obligado de negocios. Se recibieron unas 800 peticiones, por debajo de las previsiones, y “un porcentaje importante” de ellas “no se podrá resolver” precisamente porque los demandantes tienen deudas con la administración, explicó el concejal de Promoción Económica, Manuel Campa. El dinero que sobre de la partida de 465.000 euros que se habilitó para esas ayudas directas pasará al remanente. “Reconozco que esas ayudas fueron muy precipitadas para que llegaran lo antes posible. En las próximas habrá una diferenciación por sectores”, anunció la Alcaldesa.