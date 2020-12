El PSOE sostiene que el Pleno especial sobre ayudas que pidió el PP “es una chapuza”

Según el informe, en la solicitud no se motivan los asuntos propuestos en el orden del día ni estos cumplen lo que establece el Reglamento Municipal. “Presentó una chapuza que solo nos hubiera llevado a un debate, sin aportar ninguna solución. Secetaría e Intervención necesitan hacer informes sobre lo que votamos en el salón de pleno. La labor del secretario municipal es velar por la garantía jurídica de este Ayuntamiento y por eso emite el informe. Esther (Llamazares) es la que comete la incompetencia y encima acusa a la Alcaldesa de entorpecer el Pleno. Una vez más demuestra el desprecio al trabajo y la independencia de los técnicos municipales”, criticó el portavoz del PSOE, Manuel Campa. El también concejal de Promoción Económica y Urbanismo aseguró que el pleno en cuestión se va a celebrar, pero con rigor”. Y remató: “Es en la negociación del presupuesto donde se buscan las soluciones. Esther (Llamazares) se pasa más tiempo con las cerillas en la mano buscando un bidón de gasolina que incendiar que buscando soluciones”. La portavoz popular ya anunció que registrará de nuevo la petición corregida. Y el resto de grupos confirmaron que se volverán a adherir al documento. En Cambia Avilés (CA) y Vox coinciden con el PP en que el PSOE está intentando retrasar la convocatoria, pero los tres grupos (también Ciudadanos) se desmarcaron ayer de las referencias de Llamazares a supuestas indicaciones de la Alcaldesa a los técnicos. “Nosotros nunca vamos a cuestionar el trabajo de ningún técnico”, señaló el concejal de CA Agustín Medina. “La resolución de la Secretaría General es impecable y clara. No podemos suscribir las declaraciones de la portavoz del PP, que preferimos no calificar”, apuntó el portavoz de Ciudadanos, Javier Vidal. Arancha Martínez, de Vox, remató: “El gobierno no tiene ganas de celebrar el pleno pero no podemos poner en duda el trabajo de los técnicos”.