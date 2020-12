Las quejas contra la instalación de una subestación eléctrica en Cardo (Gozón) han llegado al Parlamento Europeo. El alcalde gozoniego, el socialista, Jorge Suárez, ha registrado un amplio documento en el que expone todos los contras de un proyecto que cuenta con el total rechazo vecinal.

Para los problemas medioambientales y sociales que pudieran presentar la construcción de una subestación eléctrica por parte de Red Eléctrica Española en Cardo y las líneas asociadas, el Alcalde ha planteado al Parlamento Europeo nuevas ubicaciones como los suelos industriales de Arcelor o Alu Ibérica (antigua Alcoa) o el soterramiento de las líneas.

“Para la subestación hay posibles emplazamientos próximos a la zona de Cardo que no supondrían ningún impacto en el entorno ya que son zonas industriales como los espacios libres existentes en terrenos de Arcelor Mittal, en Avilés o los de Alu Ibérica (antigua Alcoa), en Gozón. Red Eléctrica nunca tuvo en cuenta estas posibilidades”, afirmó Jorge Suárez. “Se decantaron por la alternativa con un menor coste económico en detrimento de la preservación del paisaje, medio ambiente o forma de vida de los residentes”, agregó.

El Alcalde criticó además, y así consta en el documento enviado a Europa, que la promotora del proyecto no hubiera tenido en cuenta el soterramiento de las líneas de alta tensión. “En el análisis de alternativas sólo se ha tenido en cuenta el criterio económico y se ha descartado el soterramiento de las líneas apelando a que es lo normal”, advirtió el Regidor. Suárez sostiene que hay otras posibilidades. “En la Unión Europea tenemos un ejemplo para preservar una zona agrícola y parques naturales. Se soterraron 14 kilómetros de líneas de alta tensión en la península de Jutlandia (Dinamarca) en el marco del Proyecto Eltra”, indicó. Asimismo, el regidor ha pedido a los organismos europeos “que verifiquen el cumplimiento de la legalidad y que se adopten las medidas necesarias para que el proyecto no cause daños en la Zona de especial protección de aves (ZEPA)”.

IU también presentó una denuncia ante la Unión Europea por el proyecto

Las concejalas de IU de Gozón Ana Ruiz y Estefanía Roso, tramitaron ayer ante la Comisión Europea una denuncia por incumplimiento de la normativa europea en el proyecto de la subestación eléctrica que Red Eléctrica Española prevé instalar en Cardo. IU critica, entre otros asuntos, que el proyecto “causa perjuicio a la integridad de la ZEPA". Asimismo, la coalición sostiene que “el proyecto no prevé el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables”.

La asociación vecinal y cultural de San Martín de Cardo ha presentado más de 1.400 alegaciones contra la instalación de la subestación. Las alegaciones son de particulares y entidades ecologistas que advierten “del grave daño que ese proyecto ocasionará a la zona”.