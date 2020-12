“Cada expediente que consultamos en este ayuntamiento arde por sí mismo”, respondió ayer la portavoz del PP avilesino, Esther Llamazares, a su homólogo en el PSOE, Manuel Campa. El concejal la había acusado de pirómana en el debate sobre las ayudas a la hostelería (“Pasa más tiempo con cerillas en la mano buscando un bidón que incendiar que aportando soluciones”) y la respuesta no se hizo esperar.

Llamazares sacó la artillería, pero en vez de referirse al “bidón” de las ayudas a los sectores damnificados por los cierres repasó “todos los que”, según ella, “están almacenados” en el Ayuntamiento de Avilés. Habló del Concierto de Año Nuevo (“Aún no han sido capaces de explicar lo sucedido con las contrataciones y nosotros no lo olvidamos”), de la gestión del Conservatorio (“el último desatino, la amortización de la plaza de jefe de servicio, creada para asignar a dedo y que vuelve a dejar en evidencia a todo el equipo de gobierno) y del edificio de la Fundación Metal, ocupado desde hace años por uno de los centros de I+D de ArcelorMittal (“El Ayuntamiento cedió unos terrenos para construcción de un centro de formación donde no se ha impartido un solo curso”). No quedó ahí. Incidió en que hubo “contratos hechos a medida para personas allegadas, sobre los que seguiremos pidiendo explicaciones y responsabilidades” y cuestionó “décadas de subvenciones a entidades subordinadas, sobre las que nunca se ha hecho seguimiento, enfocadas supuestamente a la promoción del comercio y la hostelería local”.

La portavoz del PP repartió también estopa a Ciudadanos, grupo firmante de la solicitud del pleno extraordinario sobre las ayudas a la hostelería. “Nos corresponde fiscalizar y denunciar aquellas actuaciones que consideramos negativas para la ciudad. Cosa distinta es que el gobierno entienda que para remar en la misma dirección haya que decirles amén a todo, como hace el grupo Ciudadanos, quienes aparentemente están en la oposición pero que asumen permanentemente el dictado del gobierno”.

Esther Llamazares ya anunció que registrará de nuevo la solicitud bajo las indicaciones del Reglamento Orgánico, como le requirieron los técnicos.