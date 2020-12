El colegio San Fernando ha suspendido las clases de Educación Infantil y Primaria tras registrarse un brote de covid en el centro. Una clase de niños de cuatro años registró doce positivos y además varios grupos de diferentes niveles estaban en aislamiento domiciliario tras detectarse casos aislados y sin vinculación entre ellos. El centro puso el caso en conocimiento de las autoridades sanitarias y ante esta situación el grupo de Vigilancia Epidemiológica Específico de Educación del Principado de Asturias determinó que todos los alumnos de Infantil y Primaria ha de realizar una prueba PCR para conocer el alcance de los contagios, el cribado también afectará a los trabajadores del centro y los de las empresas externas que tengan contacto con los niños de ambas etapas educativas.

El área sanitaria III se pondrá en contacto a partir de mañana para realizar las pruebas PCR en los próximos días. En función de los resultados registrados, apuntan desde el centro, el cribado podría ampliarse también a los familiares de los casos que sean detectados. La dirección del colegio San Fernando aclaró también que las autoridades sanitarias marcarán la incorporación de los grupos de Infantil y Primaria en semanas sucesivas.

El director, Javier Martínez Gutiérrez, trasladó a las familias un mensaje de tranquilidad. "La salud de nuestros alumnos y trabajadores es nuestra principal prioridad, y consideramos que estas medidas nos permitirán adelantarnos a escenarios más complicados desde el punto de vista epidemiológico, cualquier tiempo que ganemos en este sentido será una buena noticia para todos", apuntó el director.

Parejo a la suspensión de las clases, el resto de servicios para Infantil y Primaria sufrirán la misma suerte como es el caso de la guardería, el comedor, el transporte escolar, los deportes y actividades extraescolares.

"Por otra parte, no será posible el acceso al centro de los padres para buscar libros o material escolar. En los niveles de Educación Primaria se continuará con la actividad online; ésta se adaptará para que los alumnos no precisen de estos materiales y puedan seguirla desde sus casas con normalidad", indicó el director del colegio, que relató además que el alumnado de ESO y Bachillerato no se verá afectado por estas medidas y mantendrá su actividad presencial "con absoluta normalidad".

"Sólo nos queda transmitirles mucho ánimo, desde la seguridad de que las medidas tomadas son la mejor vía para atajar la expansión del virus y garantizar la salud de toda nuestra comunidad educativa", concluyó Martínez Gutiérrez.