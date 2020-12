Un total de 134 autónomos han cobrado ya las ayudas directas de 400 euros activadas por el Ayuntamiento de Avilés por el cierre del comercio y la hostelería decretado el 3 de noviembre por el Principado y otros 202 más lo harán en los próximos días. La junta local de gobierno aprobó ayer el segundo paquete de ayudas destinadas a los negocios afectados. Fueron 771 las solicitudes recibidas en esta convocatoria, cuyo plazo expiró el pasado 4 de diciembre.

Desde el gobierno local (PSOE) explicaron ayer que “a finales de la próxima semana o bien a principios de la siguiente, se abonarán las ayudas a los beneficiarios de este segundo paquete, cumpliendo así el compromiso de ir aprobando semanalmente las solicitudes para que el dinero llegue cuanto antes a los autónomos”.

El resto de las solicitudes se abordarán la semana que viene en una tercera y última junta de gobierno (la primera fue el 30 de noviembre). La partida para esta línea de ayudas está dotada con 465.000 euros y permite que cada beneficiario reciba un complemento inmediato de 400 euros que se suma a las ayudas aportadas desde los gobiernos autonómicos y central. Las previsiones apuntan a que las ayudas municipales en su totalidad estarán resueltas antes de las campanadas de fin de año.

Como informó este periódico, son muchas las solicitudes que acaban en el cajón. En torno al 30% de las demandas se rechazan porque los solicitantes no está al día en los pagos a la Administración. Muchos ya están ahogados por las deudas, y con deudas no se pueden recibir estas ayudas. “Estoy hay que solucionarlo para que lleguen a todos los que las necesiten como consecuencia del cierre de la pandemia”, señaló el pasado viernes a este periódico el presidente de la Cámara de Comercio, Luis Noguera.

Para poder ser beneficiario de las ayudas, entre otros requisitos, es necesario que la empresa esté dada de alta en el régimen de la Seguridad Social y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el momento de la presentación de la solicitud, así como estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con todas las administraciones y con la Seguridad Social. Estas cuestiones se intentarán corregir en el reparto de los 500.000 euros que se incorporarán al presupuesto del año que viene para ayudas directas a los sectores más damnificados por la crisis derivada del covid. La Alcaldesa ya adelantó antes del puente festivo que serán diferenciadas y no lineales, para que lleguen a los negocios que más lo necesitan y que menos ayudas han recibido hasta ahora.

El PP vuelve a registrar la misma petición de Pleno extraordinario y añade un ruego

La portavoz municipal del Partido Popular, Esther Llamazares, volvió a registrar ayer la petición de un Pleno extraordinario sobre las ayudas al comercio y la hostelería, el mismo documento que la Secretaría Municipal no dio de paso al no cumplir las directrices que marca el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, y añadió un ruego. El documento lleva la firma de los cuatro concejales del PP y de los portavoces del resto de grupos de la oposición (Tania González, de Cambia Avilés; Javier Vidal García, de Ciudadanos, y Arancha Martínez Riola, de Vox). Según la resolución emitida por el técnico de mayor rango del Ayuntamiento el viernes pasado, en la solicitud inicial no figuraban las razones que motivan los asuntos propuestos en el orden del día de la sesión plenaria extraordinaria y tampoco los asuntos propuestos cumplen lo que establece el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), por lo que dio cinco días de plazas para subsanarlos. Llamazares volvió a registrar ayer la misma solicitud (con la firma añadida de Vidal García, que faltaba en el documento anterior) y añadió un ruego de todos los grupos de la oposición. En este piden “que se apruebe en este ejercicio la concesión de una nueva ayuda que amplíe la ya aprobada al menos en la cuantía prevista en el CREA por importe de 500.000 euros prevista para el primer trimestre de 2021”, de forma que los afectados por los cierres “puedan percibirla de forma inmediata”. La solicitud de un Pleno extraordinario por parte de la oposición sobre las ayudas al comercio y la hostelería se está convirtiendo en un culebrón. Sin las correcciones requeridas, no se puede dar de paso la convocatoria, según se desprende de la resolución de la Secretaría Municipal. ¿Y el ruego? Con esa fórmula lo único que puede hacer la oposición es volver a llevar al salón de plenos el debate de las ayudas al sector, pero sin ningún efecto práctico. El próximo Pleno será el 23 de diciembre y hay grupos que ya dan por hecho que todo esto acabará finalmente en un debate en esa sesión.