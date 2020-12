Homenaje póstumo a Gonzalo Casielles desde Singapur

“Encargué la obra ‘Gonzaliada’ a la compositora singapurense y residente en Los Angeles Erika Poh, hace más de un año”, explica. La idea inicial de Roberto Álvarez era que esa pieza se estrenara en el teatro Palacio Valdés durante la Navidad de 2019 y convertirlo así en un concierto homenaje a Gonzalo Casielles en vida. “Ese concierto no se pudo finalmente realizar y, tristemente, Gonzalo falleció antes de haber podido llegar a escuchar la obra, pero finalmente la he grabado en Singapur”, apunta el músico avilesino y solista de flauta piccolo en la Orquesta Sinfónica de Singapur desde 2007. La melodía, de poco más de ocho minutos, fue estrenada ayer con Roberto Álvarez a la flauta y la ucraniana Kseniia Vokhmianina, a las teclas del piano. La emisión lanzada ayer por Youtube fue grabada en el Esplanade Recital Studio, en Singapur, el pasado mes de noviembre.

Ese recital fue posible gracias a la colaboración del Rotary Club Internacional. El vídeo será proyectado en hospitales y centros de mayores, entre otros espacios.

La obra “Gonzaliada” saltó ayer de las partituras a internet y en las próximas semanas volverá a poderse escuchar para así mantener viva la llama de Gonzalo Casielles, el trompetista que enseñó lenguaje musical a varias generaciones en el Conservatorio “Julián Orbón” de Avilés. La próxima puesta en escena será de nuevo en Singapur. Sonará en directo el próximo 26 de enero de 2021. “Será en uno de los primeros conciertos en vivo en Singapur desde la pandemia”, apuntó el también maestro en School of the Arts y Nanyang Academy of Fine Arts, también en el país asiático.

Los singapurenses serán los primeros en escuchar en un concierto las melodías favoritas de Gonzalo Casielles y también asistirán al estreno absoluto de la obra para flauta y piano “Dances Preludes”, que ha sido compuesto por otro avilesino, Daniel Sánchez Velasco, y está basada en temas asturianos.

La pieza escrita por el también clarinetista de la OSPA (Orquesta sinfónica del Principado de Asturias) también formará parte del próximo trabajo discográfico de Roberto Álvarez, que lleva por título “Magma”. Ese disco incluye “El vals de la fortuna”, que está compuesta precisamente por Gonzalo Casielles para flauta y piano.

De esta manera, Roberto Álvarez ha querido homenajear al que fue su maestro de chaval y amigo posterior, con el que siempre que regresaba a Avilés compartía parte de su tiempo. La relación entre ambos era estrecha, Álvarez sintió de corazón el día de su fallecimiento y quiere que con su música perdure la memoria de Casielles. Lo hace como tributo en “Gonzaliada” y difunde la obra de Casielles con “El vals de la fortuna”. Y como indica el rótulo del vídeo de Youtube lanzado ayer al mundo, es un recuerdo cariñoso por la memoria de Gonzalo Casielles.