María José García estrena look solidario

Detrás de este proyecto solidario está Lili de “Lifer”. También se encuentran empujando la iniciativa solidaria y quitapenas Silvia Caravaca, peluquera avilesina, y Lucía Allande, médico de “La Fontana di Corpo”, de Oviedo. Colaboran igualmente, de forma desinteresada, Sonsoles García, de “Ben-Malih”, “Tosnac Moda Fashion”, de Oviedo, y Mónica Rivas, de “Mondo zapatos”, también en la capital. La previsión de este equipo solidario es ofrecer un tratamiento similar al de María José García previo sorteo por redes sociales: “Queremos demostrar que, pese a la situación actual, se puede confiar en nosotras”, confirman. García está feliz: “Para mí todo esto ha sido una inyección de autoestima, he disfrutado mucho y, por primera vez, puedo decir que he pasado de cuidar a los demás a que me cuiden”.