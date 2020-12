La plantilla de Alcoa destina 25.000 euros al pequeño comercio: "Cuando tuvimos un problema ellos estaban ahí"

David Gómez, del comité de empresa de la fábrica aluminera de San Balandrán, apuntó: “Esta iniciativa estaba en la mente de todos los trabajadores de la antigua Alcoa. Queremos agradecer a los avilesinos el respaldo que nos dieron hace dos años en la gran movilización en defensa de la industria, es nuestro homenaje y nuestro granito de arena a favor del pequeño comercio”. En el acto participaron, entre otros, la concejala de Comercio y Turismo, Raquel Ruiz, y Daniel Menéndez, de la Cámara. Álvarez, de la Ucayc, avanzó que en próximos días se repetirán actos similares a este: “Estas noticias emocionan”.

Una vez finalizado el acto, para no mezclar la campaña de apoyo al pequeño comercio con la lucha diaria de los trabajadores de Alu Ibérica en defensa de su futuro, Gómez avanzó que la Navidad de los operarios se presenta “difícil” : “Ya fueron difíciles la última y la anterior, pero en ésta han dado una vuelta más a la tuerca. Nuestra situación no se ha solucionado y vemos cómo por parte de la actual dirección no se abonan los salarios con puntualidad, ya se debe un montón de dinero... Tenemos miedo que las nóminas de este mes y la paga extra se vean afectadas”, dijo el representante del comité de empresa, que agregó, ya en relación a la campaña solidaria de apoyo al comercio de proximidad: “Laboralmente estamos en una situación complicada, pero los trabajadores querían que esto saliera adelante”.

La Xunta de Galicia concede una subvención de 1,9 millones a Alu Ibérica

Alu Ibérica ha recibido una subvención del Inega, el Instituto Enerxético de Galicia, por valor de 1,9 millones de euros. Los fondos están destinados, en parte, a mejorar la eficiencia energética de la fábrica de aluminio de La Coruña (gemela a la de Avilés) mediante su conexión a la red de gas, una medida pospuesta por los anteriores propietarios durante años y que ya se realizó con éxito en la planta asturiana hace más de una década. “Con esta medida se abandona el fueloil como combustible, adaptando las instalaciones a la nueva normativa ambiental y reduciendo emisiones y costes”, destaca la empresa. Además de financiar la mejora de eficiencia energética, la subvención que concede el Gobierno gallego a Alu Ibérica permitirá adquirir un horno de refusión. Con estas actuaciones, la compañía sostiene que refuerza su plan “para garantizar la viabilidad de la empresa y el futuro del empleo”. Alexandra Camacho, directora ejecutiva de Alu Ibérica, asegura que “la modernización de las plantas es un paso imprescindible para competir en un mercado global”.