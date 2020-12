La empresa gallega Frioborben muestra interés en asumir la gestión del matadero

Según Romero Melara, “Frioborben se halla en plena expansión peninsular y desea disponer de un matadero propio con el que atender sus necesidades de matanza para abastecer su cadena de tiendas y factorías; el de Avilés encaja perfectamente en nuestro esquema y si conseguimos asumir la gestión centralizaríamos aquí nuestras actividades cárnicas”. La sociedad gallega, de hecho, ya tiene presencia en Avilés –en el número 62 de la avenida de Lugo– a través de su marca de tiendas de congelados Gran Sol, abierta en 2016 como uno de los mayores “cash & carry” del sector en Asturias y uno de los mayores de España.

Según el administrador de Frioborben, “la deuda que acumula el matadero, siendo importante, no lo es tanto como para que sea un impedimento a su continuidad; en este sentido hemos tenido contactos con los acreedores y estos nos han manifestado su disposición a negociar fórmulas que permitirían reducir la deuda –quizás a unos 300.000 euros– de modo que se facilitara nuestra toma de control. Esto es lógico: antes de correr el riesgo de no cobrar ni un euro, los acreedores suelen ser receptivos a fórmulas de quita o similar que les garantizarían percibir, al menos, una parte de la deuda”. Juan Romero matiza, no obstante, que los primeros pagos se realizarían a las administraciones públicas y a la Seguridad Social, “pues en esas esferas no hay posibilidad alguna de negociación”.

Ronda de contactos

Del mismo modo que se ha tratado de allanar el camino con los acreedores, Frioborben ha contactado con los trabajadores del macelo a través de un delegado sindical. La intención manifestada por la sociedad es la de tratar de salvar la mitad del empleo (unos siete puestos): “Pensar en la continuidad laboral de 14 personas es descabellado, pero al menos creemos que nuestro proyecto garantizaría la mitad del empleo”. Ambas partes se verán las caras el próximo lunes; la sociedad gallega busca el respaldo de los trabajadores para hacer más atractiva su propuesta. También la próxima semana, el responsable de la candidata a reflotar el matadero tiene intención de entrevistarse con el juez que lleva el trámite mercantil del concurso de acreedores: “Queremos hacerle ver que hay un plan viable para salvar la entidad”.

El temor que expresa Juan Romero es que la administración del proceso concursal en el que está inmerso el matadero de Avilés “parece propensa a desoír nuestra propuesta”. Y esto extraña a los responsables de Frioborben, “porque damos por sentado que el primer interés de todos los actores implicados debiera ser la continuidad de la actividad”. En cualquiera de los casos, la próxima semana se despejarán más incógnitas del culebrón que tiene como protagonista al matadero de Las Arobias.