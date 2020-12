La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un acusado de amenazar y perseguir con una navaja a dos niñas, a las que no conocía, por una calle de Llaranes Viejo y coger a una de ellas por el cuello. El Ministerio Fiscal sostiene que sobre las 20.00 horas del 8 de mayo de 2019 el acusado se dirigió a dos hermanas, una de ellas menor de edad, nacida en 2003, a quienes no conocía de nada cuando paseaban por Llaranes Viejo. Como no le hicieron caso, cogió fuertemente por el cuello a la más pequeña, esgrimiendo una navaja en la mano, siempre según el relato de Fiscalía. “Tras un forcejeo, la menor consiguió zafarse de él, lanzándole entonces el hombre un navajazo a la mayor, que consiguió esquivarlo”, continúa.

Tras zafarse del hombre, las dos niñas echaron a correr, perseguidas por el acusado, que llevaba la navaja en la mano en actitud intimidante, de acuerdo al escrito. Llegaron hasta una carnicería, donde la niña más pequeña entró pidiendo ayuda y donde el acusado la intimidó con la navaja que portaba. La menor no sufrió ninguna lesión y no reclama indemnización por estos hechos. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de amenazas y de un delito leve de maltrato de obra y solicita que se condene al acusado a 9 meses de prisión. El juicio se celebrará el lunes.